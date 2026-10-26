Ein Besuch im Louvre

Ihre Beziehung zu ihm ist eine geistige Verwandtschaft: ‎Wie er als Maler, so gingen Straub/Huillet ganz in ihrer filmkünstlerischen Arbeit auf.



Schon einmal übersetzten Jean-Marie Straub und Danièle Huillet ihre Verehrung für den Maler Paul ‎Cézanne in einen Film: "Cézanne. Paul Cézanne im Gespräch mit Joachim Gasquet", 1990. ‎Dreizehn Jahre später, in denen sie vorwiegend in Italien und mit dem Theater arbeiteten, kehrten ‎die beiden für ihren künstlerischen Rigorismus berühmten Filmautoren zu ihrem Thema, zur ‎Malerei und nach Frankreich zurück. Ihr Film wurde vollständig im Louvre gedreht und basiert auf ‎Gesprächen Cézannes mit Gasquet über dort ausgestellte Gemälde.



Gasquet fasste nach dem Tod des Malers im Jahr 1906 in seinem Buch "Cézanne - Ce qu'il m'a dit" in ‎fingierten Gesprächen zusammen, was er in den zehn Jahren der Bekanntschaft mit Cézanne von ‎ihm vernommen und aufgeschrieben hatte. Straub/Huillet stellen Cézannes Betrachtungen und ‎Reflexionen den Gemälden von Veronese, Tintoretto, Delacroix, Courbet und David gegenüber.



Gesprochen von der Schauspielerin Julie Koltaï kreieren die von Gasquet und Straub/Huillet ‎übermittelten Cézanne-Worte durch ihre starke Emotionalität eine große physische Präsenz des ‎Malers angesichts der - von William Lubtchansky exzellent fotografierten - Werke des Louvre.‎



Die beiden Filmregisseure Jean-Marie Straub (1933-2022) und Danièle Huillet (1936-2006) haben in ‎rund 40 Jahren ein einzigartiges OEuvre geschaffen. Zu den mehr als zwei Dutzend Filmen ihres ‎künstlerischen Gesamtwerks gehören "Chronik der Anna Magdalena Bach" (1967), "Antigone" ‎‎(1991) und "Klassenverhältnisse" (1983).



Der Film wurde 2004 auf der Duisburger Filmwoche gezeigt.‎