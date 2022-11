Ein Besuch im Louvre

Jean-Marie Straub 2017

Quelle: dpa

In ihrem Film kehren die beiden Regisseure zu dem Maler zurück, dem sie den höchsten Rang in der ‎neueren Malerei zuerkennen: Cézanne. Ihre Beziehung zu ihm ist eine geistige Verwandtschaft: ‎Wie er als Maler, so gingen Straub/Huillet ganz in ihrer filmkünstlerischen Arbeit auf.



Schon einmal übersetzten Jean-Marie Straub und Danièle Huillet ihre Verehrung für den Maler Paul ‎Cézanne in einen Film: "Cézanne. Paul Cézanne im Gespräch mit Joachim Gasquet", 1990. ‎Dreizehn Jahre später, in denen sie vorwiegend in Italien und mit dem Theater arbeiteten, kehrten ‎die beiden für ihren künstlerischen Rigorismus berühmten Filmautoren zu ihrem Thema, zur ‎Malerei und nach Frankreich zurück. Ihr Film wurde vollständig im Louvre gedreht und basiert auf ‎Gesprächen Cézannes mit Gasquet über dort ausgestellte Gemälde.‎