DocuMe - Rosina. Ein Leben mit Tieren

Rosina ist 28 und lebt auf einem Bauernhof in Niedersachsen - ein stiller, unscheinbarer Ort, der für sie zu einem Experimentierraum wird.

Deutschland 2025
bis 15.02.2027

Hier teilt Rosina ihren Alltag mit geretteten Kühen, Schweinen, Gänsen und Ziegen. Der Film zeigt Momente tiefer Verbindung zwischen Rosina und ihren Tieren, erzählt aber auch von den Schwierigkeiten, die ein solcher Lebensweg mit sich bringt.

Was passiert, wenn man mit Tieren lebt, ohne sie zu benutzen? Ohne Hierarchien, ohne Kontrolle, ohne die Rollen, die wir Menschen ihnen zugeschrieben haben?

Nahaufnahme einer jungen Frau, die einer Kuh das Ohr streichelt.
Angstfrei und von Empathie getragen, gelingt es Rosina eine ungewöhnliche Nähe zu Tieren herzustellen.

Während in der Region und auch auf dem Hof ihrer Eltern Tiere konventionell gezüchtet und getötet werden, entscheidet sich Rosina für etwas Ungewöhnliches: Sie schaut nicht weg. Sie bleibt und hält fest, was geschieht, während die Follower auf ihrem Social Media Kanal beobachten, wie aus scheinbar kleinen Gesten ein stiller Aufstand gegen tief verankerte Normalität entsteht. So wird ein Dorf in Niedersachsen zu einem Ort, an dem sich etwas verschiebt: unser Blick auf Tiere, auf uns selbst, auf Macht und Nähe.

Die Filmemacherin Angelika Herta begleitet Rosina durch die Jahreszeiten und zeigt, wie mutig es ist, gängige Vorstellungen von Zusammenleben zu sprengen. Und wie provozierend ein Alltag wird, der sich weigert, Tiere als Ressourcen zu betrachten. Ihre Protagonistin Rosina stellt eine einfache, aber tiefgehende Frage: Wenn wir Tiere als Gefährten sehen würden - was würde das an uns selbst verändern?

Angelika Herta, in Österreich geboren, absolvierte nach einem Studium der vergleichenden Literaturwissenschaften ein Studium an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Für ihre künstlerische Arbeit wurde sie mit dem "SHOOT"-Nachwuchspreis für Künstlerinnen von KHM & IFFF Dortmund+Köln 2021 ausgezeichnet. Mit dem Kurzfilm "Wir Tiere" (2022) begann ihre intensive Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Mensch und Tier.

3sat zeigt "Rosina. Ein Leben mit Tieren" im Rahmen der Dokumentarfilmreihe "DocuMe", die von Menschen in Veränderungsprozessen erzählt und mit Erzählformen abseits des medialen Mainstream experimentiert.

