Ausschreibung DocuMe 2025

Rahmenbedingungen

Gesucht werden Projektvorschläge für Auftrags- oder Koproduktionen, aber auch bereits entstehende oder fertige Filme für Lizenzankäufe. Alle Einreichungen werden nach Ablauf der Frist (02.06.2025) gelesen und gesichtet. Bis zum Herbst 2025 wird es eine Auswahl von sechs Projekten geben, die ab Ende 2026 bei 3sat ihre TV- und Mediathek-Premiere haben sollen.



Kooperation mit der DocuMasterclass

Die Ausschreibung wird von einem Workshop-Programm des Duisburger Filmfestivals doxs! begleitet: der DocuMasterclass. In ihr haben Filmemacher*innen Gelegenheit, mit jungen Erwachsenen in Dialog über ihr Filmprojekt zu treten. Allen Regisseur*innen, die an der 3sat-Ausschreibung teilnehmen, steht es frei, sich zu bewerben. Die Auswahl der Projekte für die DocuMasterclass treffen je ein(e) Vertreter*in von doxs!, der Projektpartner Grimme-Akademie und Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen, in Absprache mit der Dokumentarfilmredaktion ZDF/3sat. Das Mitwirken an der DocuMasterclass ist von der Entscheidung der Redaktion unabhängig. Bei Interesse an einer Bewerbung bitten wir um direkte Kontaktaufnahme mit dem doxs!-Festival.



Einsendung

Exposés, fertige Filme, Rohschnitte oder Materialsammlungen sowie Bio-/Filmografie bitte bis Montag, 2. Juni 2025 in einfacher Ausfertigung, vorzugsweise per E-Mail an untenstehende Kontakte. Alle Eingänge werden zeitnah bestätigt. Falls Sie innerhalb von vier Wochen nichts von uns hören, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.