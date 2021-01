Alle Infos zur Event-Serie

Sigrid von Gems (Claudia Michelsen, l.) und ihr Mann Heinrich (Christian Berkel, 2.v.l.) verfolgen durch eine Sichtschutzscheibe die Vernehmung der Unbekannten (Henriette Confurius, 2.v.r.).

Quelle: ZDF/Alexander Fischerkoesen

Isas Verschwinden hat den Ort verändert, denn jeder in Lotheim war berührt von der Tragödie. Und jeder ist berührt, als Isa plötz­lich und vollkommen unerwartet wieder auftaucht – ohne Erinnerung an das, was passiert ist. Neue Gerüchte tauchen auf: Kann sich Isa wirklich nicht erinnern? War vielleicht alles inszeniert? Und ist es überhaupt Isa, die da zurückgekommen ist?





Immer mehr verbreitet sich in Lotheim die Annahme, dass Isa nichts von dem vergessen hat, was wirklich passiert ist. Und das treibt die Unruhe im Ort und in der Familie in eine neue Dimension.