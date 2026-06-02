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Das Bild zeigt eine Frau mit kurzen, braunen Haaren und einem ernsten Gesichtsausdruck. Sie trägt eine schwarze, ledere Jacke. Der Hintergrund ist ein Wald mit grünen Bäumen und verschwommenen Lichtstrahlen. Hinter der Frau ist schemenhaft ein Wolf zu sehen, der ebenfalls im Wald steht. Das Bild vermittelt eine spannungsgeladene Atmosphäre, passend zu einem Kriminalfall, der in der Natur spielt.

Film

Die Toten vom Bodensee - Unter Wölfen

Ein Toter im Wald, aufgespießt in einer Wolfsfalle. Oberländer und Zeiler ermitteln: War es ein Unfall? Oder Mord? (FSK 12)

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.07.2026
20:15 - 21:45 Uhr

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Die Toten vom Bodensee

Die Toten vom Bodensee
Das Bild zeigt eine Waldszene mit dichter Vegetation. Im Vordergrund steht eine Frau mit einem geflochtenen Pferdeschwanz, die in einer schwarzen Lederjacke gekleidet ist. Sie schaut seitlich in die Richtung eines Wolfes, der rechts im Bild steht. Der Wolf hat ein graues Fell und sieht die Frau aufmerksam an. Im Hintergrund sind hohe Bäume zu sehen, die das Bild umrahmen und eine ruhige, natürliche Atmosphäre schaffen. Der Boden ist von grünen Farnen und kleinen Pflanzen bedeckt. Die Lichtverhältnisse sind weich, was die Stimmung der Szene unterstreicht. Es handelt sich um eine Momentaufnahme aus dem Krimi "Die Toten vom Bodensee", in dem es um emotionale Konflikte zwischen Wolfsschützern und Gegnern geht.
Nora Waldstätten (Hannah Zeiler).
Quelle: Graf Film

Und geraten dabei einerseits in das emotional aufgeladene Match Wolfsfreunde gegen Wolfshasser, andererseits werden sie mit erschütternden Familiengeheimnissen konfrontiert.

Und das Schlimmste: Auch Michas Tochter Luna scheint mit all dem etwas zu tun zu haben. Ein schwieriger Fall für unser Team, der ihnen näher kommt, als ihnen lieb ist.

Besetzung:

Das Bild zeigt eine Waldszene mit dichter Vegetation. Im Vordergrund steht eine Frau mit einem geflochtenen Pferdeschwanz, die in einer schwarzen Lederjacke gekleidet ist. Sie schaut seitlich in die Richtung eines Wolfes, der rechts im Bild steht. Der Wolf hat ein graues Fell und sieht die Frau aufmerksam an. Im Hintergrund sind hohe Bäume zu sehen, die das Bild umrahmen und eine ruhige, natürliche Atmosphäre schaffen. Der Boden ist von grünen Farnen und kleinen Pflanzen bedeckt. Die Lichtverhältnisse sind weich, was die Stimmung der Szene unterstreicht. Es handelt sich um eine Momentaufnahme aus dem Krimi "Die Toten vom Bodensee", in dem es um emotionale Konflikte zwischen Wolfsschützern und Gegnern geht.
Nora Waldstätten (Hannah Zeiler).
Quelle: Graf Film

Mit Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Nora Waldstätten (Hannah Zeiler), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Stefan Pohl (Thomas Egger), Christopher Schärf (Raphael Stadler), Cornelia Gröschel (Melanie Bodenbach), Robert Stadlober (Oliver Schlösser), Steve Windolf (Frank Bodenbach), Jeremy Miliker (Timmy Bodenbach), Elfriede Schüsseleder (Ruth Lamprecht), Martina Ebm (Miriam Thaler) u.a.

Buch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep
Regie: Christian Theede

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