Film
Die Toten vom Bodensee - Unter Wölfen
Ein Toter im Wald, aufgespießt in einer Wolfsfalle. Oberländer und Zeiler ermitteln: War es ein Unfall? Oder Mord? (FSK 12)
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 07.07.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Und geraten dabei einerseits in das emotional aufgeladene Match Wolfsfreunde gegen Wolfshasser, andererseits werden sie mit erschütternden Familiengeheimnissen konfrontiert.
Und das Schlimmste: Auch Michas Tochter Luna scheint mit all dem etwas zu tun zu haben. Ein schwieriger Fall für unser Team, der ihnen näher kommt, als ihnen lieb ist.
Besetzung:
Mit Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Nora Waldstätten (Hannah Zeiler), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Stefan Pohl (Thomas Egger), Christopher Schärf (Raphael Stadler), Cornelia Gröschel (Melanie Bodenbach), Robert Stadlober (Oliver Schlösser), Steve Windolf (Frank Bodenbach), Jeremy Miliker (Timmy Bodenbach), Elfriede Schüsseleder (Ruth Lamprecht), Martina Ebm (Miriam Thaler) u.a.
Buch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep
Regie: Christian Theede