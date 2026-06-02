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Das Bild zeigt zwei Personen auf einem Schiff. Die Umgebung deutet auf eine maritime Atmosphäre hin, mit einem weiten Wasserbereich im Hintergrund, der von Licht reflektiert wird. Die erste Person, ein Mann, steht links im Bild. Er trägt eine graue T-Shirt und eine grüne Jacke. Sein Gesicht ist ernst und hat ein leicht nachdenkliches Ausdruck. Die zweite Person, eine Frau, steht rechts. Sie trägt eine rote Jacke über einem blauen Oberteil und hat einen entschlossenen Blick. Beide Personen stehen an einer geschützten Stelle des Schiffs, wo eine Brüstung aus Holz verläuft. Der Himmel über ihnen wirkt bewölkt, was eine düstere Stimmung vermittelt. Das Bild ist gut beleuchtet, mit einem Fokus auf den Ausdruck der beiden Figuren. Es scheint, als würden sie sich miteinander unterhalten oder eine Beobachtung machen.

Film

Die Toten vom Bodensee - Nemesis

Nachdem Hanna Zeiler aus ihrem Motorradurlaub noch nicht zurückgekehrt ist, muss sich Micha Oberländer mit der österreichischen Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann auseinandersetzen. (FSK 12)

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.07.2026
20:15 - 21:45 Uhr

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Die Toten vom Bodensee

Die Toten vom Bodensee
Das Bild zeigt eine Szene aus einem Wald. Im Vordergrund stehen drei Personen: Ein Mann hält eine Frau, die in dunkler Kleidung mit langen, braunen Haaren und pinken Strähnen gekleidet ist. Der Mann hat ein ernstes Gesicht und trägt eine olivgrüne Jacke. Hinter ihnen steht eine zweite Frau in einem roten Oberteil, die eine schwarze Pistole in Richtung der anderen zwei Personen im Vordergrund hält. Die Umgebung ist geprägt von dichter, grüner Vegetation sowie Bäumen, die im Hintergrund sichtbar sind. Der Boden besteht aus einem Baumstamm, der quer im Bild verläuft. Die gesamte Szenerie vermittelt eine angespannte Atmosphäre.
Im Bild (v.li.): Alina Fritsch (Luisa Hoffmann), Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Kea Krassau (Theresa Trischa Neubauer)
Quelle: Graf Film

Gleichzeitig muss er in das intime Geflecht einer nur scheinbar konventionellen Familie vordringen.

Der leblose Körper eines Mannes wird im Wald nahe des Bodensees gefunden und gibt dem Duo ein düsteres Rätsel auf.

In der notdürftigen Unterkunft des Toten werden Fotos der Familie von Professor Lambeck, Leiter der Psychiatrischen Klinik am Bodensee, gefunden, auf denen jedem Familienmitglied die Augen ausgestochen wurden.

Auf dem Bild sehen wir eine Szene am Ufer eines Gewässers, das mit kleinen Steinen bedeckt ist. In der Mitte liegt eine leblose Frau auf dem Boden, die in einem blauen Jeansjacke und einem gemusterten Oberteil gekleidet ist. Ihr Kopf ist leicht zur Seite geneigt und sie hat lange, lockige Haare. Über ihr, auf der linken Seite, kniet ein Mann mit einem ernsten Gesichtsausdruck, bekleidet mit einer khakifarbenen Jacke und einem T-Shirt. Er schaut auf die Frau und scheint nachdenklich zu sein. Rechts von der Frau kniet eine weitere Person, eine Frau in einem roten Sweatshirt und einem grünen Oberteil, die ebenfalls die leblose Frau betrachtet. Sie hat eine nachdenkliche Miene. Im Hintergrund sind einige Fahrzeuge zu sehen, darunter ein älterer, türkisfarbener VW-Bus und ein weiterer, dunkler Geländewagen. Die Landschaft im Hintergrund ist grün, mit sanften Hügeln und einem bewölkten Himmel. Die gesamte Szenerie vermittelt eine ernste und ruhige Atmosphäre, die auf eine spannende Ermittlung hinweist.
Im Bild (v.li.): Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Alina Fritsch (Luisa Hoffmann), Lili Winderlich (Stella Berger)
Quelle: Graf Film

Als das gehörlose Mädchen Trischa, das die ErmittlerInnen im Wald beobachtet zu haben scheint, nicht mehr auffindbar ist, wird der Kreis der Verdächtigen weiter ausgedehnt.

Weder Lambeck selbst noch seine Frau, deren Tochter oder ihr Freund, wollen den Toten gekannt haben. Aber warum hat das Mordopfer die Familie fotografiert?

Wofür wollte sich der Tote an der Familie rächen? Und geht von Trischa eine Bedrohung für die Familie Lambeck aus, oder war sie nur Zeugin und könnte das nächste Opfer sein?

Besetzung:

Mit Alina Fritsch (Luisa Hoffmann), Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Stefan Pohl (Thomas Egger), Heikko Deutschmann (Prof. Dr. Robert Lambeck), Martin Feifel (Hendrik Berger), Jutta Fastian (Susan Lambeck), Charlotte Lorenzen (Clara Lambeck), Kea Krassau (Theresa Trischa Neubauer), Simon Frühwirth (Ben König), Martina Ebm (Miriam Thaler) u.a.

Drehbuch: Mathias Schnelting
Regie: Michael Schneider

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