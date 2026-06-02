Film
Die Toten vom Bodensee - Nemesis
Nachdem Hanna Zeiler aus ihrem Motorradurlaub noch nicht zurückgekehrt ist, muss sich Micha Oberländer mit der österreichischen Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann auseinandersetzen. (FSK 12)
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 08.07.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Gleichzeitig muss er in das intime Geflecht einer nur scheinbar konventionellen Familie vordringen.
Der leblose Körper eines Mannes wird im Wald nahe des Bodensees gefunden und gibt dem Duo ein düsteres Rätsel auf.
In der notdürftigen Unterkunft des Toten werden Fotos der Familie von Professor Lambeck, Leiter der Psychiatrischen Klinik am Bodensee, gefunden, auf denen jedem Familienmitglied die Augen ausgestochen wurden.
Als das gehörlose Mädchen Trischa, das die ErmittlerInnen im Wald beobachtet zu haben scheint, nicht mehr auffindbar ist, wird der Kreis der Verdächtigen weiter ausgedehnt.
Weder Lambeck selbst noch seine Frau, deren Tochter oder ihr Freund, wollen den Toten gekannt haben. Aber warum hat das Mordopfer die Familie fotografiert?
Wofür wollte sich der Tote an der Familie rächen? Und geht von Trischa eine Bedrohung für die Familie Lambeck aus, oder war sie nur Zeugin und könnte das nächste Opfer sein?
Besetzung:
Mit Alina Fritsch (Luisa Hoffmann), Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Stefan Pohl (Thomas Egger), Heikko Deutschmann (Prof. Dr. Robert Lambeck), Martin Feifel (Hendrik Berger), Jutta Fastian (Susan Lambeck), Charlotte Lorenzen (Clara Lambeck), Kea Krassau (Theresa Trischa Neubauer), Simon Frühwirth (Ben König), Martina Ebm (Miriam Thaler) u.a.
Drehbuch: Mathias Schnelting
Regie: Michael Schneider