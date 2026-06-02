Die Toten vom Bodensee - Nemesis

Im Bild (v.li.): Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Alina Fritsch (Luisa Hoffmann), Lili Winderlich (Stella Berger)

Quelle: Graf Film

Als das gehörlose Mädchen Trischa, das die ErmittlerInnen im Wald beobachtet zu haben scheint, nicht mehr auffindbar ist, wird der Kreis der Verdächtigen weiter ausgedehnt.



Weder Lambeck selbst noch seine Frau, deren Tochter oder ihr Freund, wollen den Toten gekannt haben. Aber warum hat das Mordopfer die Familie fotografiert?



Wofür wollte sich der Tote an der Familie rächen? Und geht von Trischa eine Bedrohung für die Familie Lambeck aus, oder war sie nur Zeugin und könnte das nächste Opfer sein?