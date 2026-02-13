Film
Die Toten vom Bodensee - Das zweite Gesicht
Die 17jährige, völlig verstörte Lisa gibt bei der Polizei an, Zeugin eines Mordes gewesen zu sein. Das Problem dabei: Das von ihr beschriebene Opfer lebt, und die Veranstaltung, ein Fasnet-Umzug, wird erst am folgenden Tag stattfinden.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 31.03.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Oberländer und Zeiler sind ratlos.
Womit haben sie es zu tun? Mit einer pubertierenden Wichtigmacherin? Mit einer Wahrsagerin? Mit einer Verrückten, die Visionen hat?
Doch dann wird tatsächlich beim Maskenumzug genau der Mann erstochen, den Lisa beschrieben hat.
Und deutsch-österreichischen Cops stoßen bei ihren Ermittlungen auf familiäre Abgründe. Was hat Lisas Bruder mit dem Mord zu tun? Und was weiß die Geliebte der nicht ganz so trauernden Witwe? Und über all dem die Frage: Wie konnte Lisa den Mord schon vorher sehen?
Besetzung:
Mit Nora Waldstätten (Hannah Zeiler), Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Stefan Pohl (Thomas Egger), Christopher Schärf (Raphael Stadler), Anna Herrmann (Lisa Schwegelin), Julia Cencig (Barbara Köhler), Andy Gätjen (Klaus Köhler), Götz Otto (Dr. Rainer Sendlak), Hilde Dalik (Karina Droste), Martina Ebm (Miriam Thaler), Christoph Luser (Marco Schwegelin) u.a.
Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep
Regie: Christian Theede