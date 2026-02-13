Hauptnavigation

Das Bild zeigt zwei Personen, die in einem Türrahmen stehen. Auf der linken Seite ist eine junge Frau zu sehen. Sie trägt eine schwarze Lederjacke über einem grauen Rollkragenpullover und hat lange, glatte Haare. Ihre Miene wirkt ernst und konzentriert. Neben ihr steht ein Mann, der älter aussieht. Er trägt eine olivfarbene Jacke über einem grauen T-Shirt und schaut ebenfalls ernst. Durch den Türrahmen ist eine grüne Wiese und im Hintergrund sind Bäume und Berge sichtbar. Hinter den Personen ist ein Auto zu erkennen, das teilweise im Bild ist. Die Stimmung wirkt angespannt und nachdenklich.

Film

Die Toten vom Bodensee - Das zweite Gesicht

Die 17jährige, völlig verstörte Lisa gibt bei der Polizei an, Zeugin eines Mordes gewesen zu sein. Das Problem dabei: Das von ihr beschriebene Opfer lebt, und die Veranstaltung, ein Fasnet-Umzug, wird erst am folgenden Tag stattfinden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
31.03.2026
20:15 - 21:45 Uhr

Oberländer und Zeiler sind ratlos.

Das Bild zeigt eine Szene am Ufer eines Gewässers, wahrscheinlich einem See. Im Vordergrund liegt ein männlicher Körper auf einem schwarzen Folienuntergrund. Der Mann trägt einen beigefarbenen Pullover und hat blutige Wunden auf der Brust. Rund um ihn sind gelbe Markierungen angebracht, die in einem Kriminalitätskontext üblich sind. Links im Bild stehen zwei Männer: Der erste trägt eine grüne Jacke und hellgraue Hose, der zweite hat einen dunklen Mantel an. Beide blicken auf den Körper. Rechts steht eine Frau in schwarzer Lederjacke und heller Bluse, die ebenfalls auf den Körper schaut. Im Hintergrund ist ein Polizei- bzw. Rettungsboot zu sehen, auf dem mehrere Personen in Schutzkleidung arbeiten. Zusätzlich sind hinter dem Boot einige Holzpfähle und Schilf zu erkennen, was auf das Ufer des Sees hinweist. Der Himmel ist bewölkt und es scheint, als könnte es bald regnen. Insgesamt vermittelt das Bild eine spannende und ernste Atmosphäre, die auf eine kriminalistische Untersuchung hinweist.
Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Nora Waldstätten (Hannah Zeiler), Stefan Pohl (Thomas Egger).
Quelle: Graf Film

Womit haben sie es zu tun? Mit einer pubertierenden Wichtigmacherin? Mit einer Wahrsagerin? Mit einer Verrückten, die Visionen hat?

Doch dann wird tatsächlich beim Maskenumzug genau der Mann erstochen, den Lisa beschrieben hat.

Und deutsch-österreichischen Cops stoßen bei ihren Ermittlungen auf familiäre Abgründe. Was hat Lisas Bruder mit dem Mord zu tun? Und was weiß die Geliebte der nicht ganz so trauernden Witwe? Und über all dem die Frage: Wie konnte Lisa den Mord schon vorher sehen?

Besetzung:

Mit Nora Waldstätten (Hannah Zeiler), Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Stefan Pohl (Thomas Egger), Christopher Schärf (Raphael Stadler), Anna Herrmann (Lisa Schwegelin), Julia Cencig (Barbara Köhler), Andy Gätjen (Klaus Köhler), Götz Otto (Dr. Rainer Sendlak), Hilde Dalik (Karina Droste), Martina Ebm (Miriam Thaler), Christoph Luser (Marco Schwegelin) u.a.

Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep
Regie: Christian Theede

