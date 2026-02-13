Die Toten vom Bodensee - Das zweite Gesicht

Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Nora Waldstätten (Hannah Zeiler), Stefan Pohl (Thomas Egger).

Quelle: Graf Film

Womit haben sie es zu tun? Mit einer pubertierenden Wichtigmacherin? Mit einer Wahrsagerin? Mit einer Verrückten, die Visionen hat?



Doch dann wird tatsächlich beim Maskenumzug genau der Mann erstochen, den Lisa beschrieben hat.



Und deutsch-österreichischen Cops stoßen bei ihren Ermittlungen auf familiäre Abgründe. Was hat Lisas Bruder mit dem Mord zu tun? Und was weiß die Geliebte der nicht ganz so trauernden Witwe? Und über all dem die Frage: Wie konnte Lisa den Mord schon vorher sehen?