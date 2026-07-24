Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Die Eifelpraxis
  4. Die Eifelpraxis - Erste Hilfe aus Berlin
v. links Mia (Mascha Schrader) und Paul (Tom Böttcher) und Vera Mundt (Rebecca Immanuel)

Film

Erste Hilfe aus Berlin

Um wieder als Krankenschwester zu arbeiten, wagt Vera den Neuanfang: Mit ihrer Familie zieht sie von Berlin in die Eifel – und erlebt schon am ersten Tag, wie fordernd das Landleben ist.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2016
Datum:
Sendetermin
15.08.2026
16:00 - 17:30 Uhr

In der Praxis von Dr. Chris Wegner will eine lange Liste von Hausbesuchen abgearbeitet werden. Vera nimmt sich Zeit für ihre Patienten und zweifelt an der Unfallgeschichte von Hannes Limburg, während ihr Chef auf das volle Wartezimmer verweist.

Dicke Luft gibt es auch zu Hause, weil Sohn Paul null Bock auf Provinz hat und dem hippen Kreuzberg hinterhertrauert. Um seine Mutter zu treffen, ist der zornige Teenager sogar fies zu Nesthäkchen Mia. Für Vera wird der Neustart zur doppelten Herausforderung zwischen Beruf und Familienleben – von wegen ruhige Provinz.

Darsteller

  • Vera Mundt - Rebecca Immanuel
  • Chris Wegner - Simon Schwarz
  • Leon Ortmann - Janek Rieke
  • Danuta Masik - Karolina Lodyga
  • Hannes Limburg - Max Herbrechter
  • Lutz Kirberg - Felix von Manteuffel
  • Paul Mundt - Tom Böttcher
  • Mia Mundt - Mascha Schrader

Stab

  • Regie - Sibylle Tafel
  • Drehbuch - Brigitte Müller

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.