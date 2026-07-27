Film
Eine Dosis Leben
Vera hat sich als Versorgungsassistentin in der Eifel gut eingelebt – doch ein neuer Patient stellt sie vor eine besondere Herausforderung.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2017
- Datum:
- Sendetermin
- 15.08.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
Der 20-jährige Max sitzt nach einem Autounfall im Rollstuhl und hat jeden Lebensmut verloren. Während Dr. Wegner auf Konfrontation setzt, versucht Vera, ihm mit Verständnis zu helfen – und gerät darüber in Konflikt mit ihrem Chef.
Max ringt seit dem Unfall, bei dem er seine Eltern verlor, mit Schuld und Selbsthass – ein Grund, den Vera behutsam aufzudecken versucht. Gleichzeitig kümmern sie Sorgen im Umfeld: Freundin Danuta verliert ihren Job, und bei Beatrice Ortmann kriselt die Ehe. Deren Mann Leon zeigt zudem Interesse an Vera, das sie entschieden zurückweist – ebenso wie weitere überraschende Annäherungen. Dabei ist Vera eigentlich in sommerlicher Stimmung.
Besetzung
- Vera Mundt - Rebecca Immanuel
- Chris Wegner - Simon Schwarz
- Leon Ortmann - Janek Rieke
- Danuta Masik - Karolina Lodyga
- Paul Mundt - Tom Böttcher
- Mia Mundt - Mascha Schrader
- Max Bogner - Leonard Proxauf
Stab
- Regie - Christoph Schnee
- Drehbuch - Brigitte Müller