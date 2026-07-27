Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Die Eifelpraxis
  4. Die Eifelpraxis – Eine Dosis Leben
Die neue Versorgungsassistentin Vera Mundt (Rebecca Immanuel) arbeitet für Dr. Chris Wegner (Simon Schwarz)

Film

Eine Dosis Leben

Vera hat sich als Versorgungsassistentin in der Eifel gut eingelebt – doch ein neuer Patient stellt sie vor eine besondere Herausforderung.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2017
Datum:
Sendetermin
15.08.2026
17:30 - 19:00 Uhr

Der 20-jährige Max sitzt nach einem Autounfall im Rollstuhl und hat jeden Lebensmut verloren. Während Dr. Wegner auf Konfrontation setzt, versucht Vera, ihm mit Verständnis zu helfen – und gerät darüber in Konflikt mit ihrem Chef.

Max ringt seit dem Unfall, bei dem er seine Eltern verlor, mit Schuld und Selbsthass – ein Grund, den Vera behutsam aufzudecken versucht. Gleichzeitig kümmern sie Sorgen im Umfeld: Freundin Danuta verliert ihren Job, und bei Beatrice Ortmann kriselt die Ehe. Deren Mann Leon zeigt zudem Interesse an Vera, das sie entschieden zurückweist – ebenso wie weitere überraschende Annäherungen. Dabei ist Vera eigentlich in sommerlicher Stimmung.


Besetzung


  • Vera Mundt - Rebecca Immanuel
  • Chris Wegner - Simon Schwarz
  • Leon Ortmann - Janek Rieke
  • Danuta Masik - Karolina Lodyga
  • Paul Mundt - Tom Böttcher
  • Mia Mundt - Mascha Schrader
  • Max Bogner - Leonard Proxauf

Stab


  • Regie - Christoph Schnee
  • Drehbuch - Brigitte Müller

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.