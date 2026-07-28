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Film

Mord in St. Petersburg

Auf dem Flughafen BER landet ein Mann mit seiner sechsjährigen Tochter aus St. Petersburg, der um sein Leben fürchtet: der deutsch-russische Journalist Kolja Petrow.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2021
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 08.06.2027
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

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Sendetypical

Die Diplomatin

Er ist ein Jugendfreund von Karla Lorenz. Doch statt der Diplomatin, die nichts von seinem Besuch weiß, erwartet ihn und die kleine Manja ein russisches Geheimdienstkommando. Bevor ihn die Entführer stellen, lässt Kolja einen Datenstick verschwinden.

Rasch kann er auch noch Manja in einem Mietwagen verstecken. Als kurz darauf die Polizei das Mädchen entdeckt, fehlt von dem Entführten jede Spur. Eine Telefonnummer, die Kolja auf Manjas Arm geschrieben hat, führt jedoch zu Karla. Sie wundert sich zwar, nach langer Funkstille auf diese Art von ihm zu hören, nimmt aber seine Tochter bei sich auf.

Während sich ihr Freund Jan um das Mädchen kümmert, unterstützt Karla den Krisenstab, darunter auch die BND-Beamtin Weimer. Man findet heraus, dass Kolja in der russischen Botschaft festgehalten wird. Als Staatssekretär Wagner außenpolitischen Druck macht, senden russische Staatsmedien eine überraschende Begründung: Petrow soll geflohen sein, weil er seine Frau in St. Petersburg ermordet habe.

Karla, die den Verdächtigen seit Kindertagen kennt, hält das für einen Vorwand. Tatsächlich hatte er Beweise für russische Einflussnahme durch deren Geheimdienste auf wichtige politische Wahlen in Deutschland im Gepäck, die vertuscht werden sollen.


Besetzung


  • Karla Lorenz - Natalia Wörner
  • Jan Horava - Alexander Beyer
  • Nikolaj Petrow - Beat Marti
  • Anna Weimer - Anna von Haebler
  • Michael Wagner - Thomas Heinze
  • Burkhard von Dorssen - Michael Ihnow
  • Alex Nikitin - Philippe Reinhardt
  • Petra Brandt - Alessija Lause
  • Ilka Smirnowa - Valery Tscheplanowa

Stab


  • Regie - Roland Suso Richter
  • Drehbuch - Rebecca Mahnkopf
  • Karla Lorenz - Natalia Wörner
  • Jan Horava - Alexander Beyer
  • Nikolaj Petrow - Beat Marti
  • Anna Weimer - Anna von Haebler
  • Michael Wagner - Thomas Heinze
  • Burkhard von Dorssen - Michael Ihnow
  • Alex Nikitin - Philippe Reinhardt
  • Petra Brandt - Alessija Lause
  • Ilka Smirnowa - Valery Tscheplanowa
  • Regie - Roland Suso Richter
  • Drehbuch - Rebecca Mahnkopf

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