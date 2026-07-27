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Die Diplomatin Karla Lorenz (Natalia Wörner, re.) mit dem Bauunternehmer Robert Felting (Francis Fulton-Smith).

Film

Vermisst in Rom

Bei einem Konzert in Rom wird die Tochter eines deutschen Multimillionärs entführt. Die Entführer, junge Aktivisten, verhandeln bei der Geiselnahme nur mit der Diplomatin Karla Lorenz.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Sendetermin
04.08.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Die Diplomatin

Eine unbequeme Wahrheit über einen vertuschten Bauskandal, in den auch ehrwürdige Institutionen verwickelt sind, kommt dabei ans Licht. Der ebenfalls entführte Botschaftsmitarbeiter Nikolaus Tanz entwickelt nach und nach Verständnis für die Kidnapper.

Rom, die Ewige Stadt: Die Diplomatin Karla Lorenz freut sich auf ihre neue Wirkungsstätte. Kaum im Dienst, muss die Botschafterin nach einem Überfall auf ein besetztes Theater das Protokoll beiseiteschieben. Denn die junge Ines, Tochter des in Italien tätigen Bauunternehmers Robert Felting, und Karlas Mitarbeiter Nikolaus Tanz sind in den Händen aktivistischer Geiselnehmer.

Die bislang unbekannte Gruppe fordert Schadensersatz für die Todesopfer eines Hauseinsturzes, für den sie Robert Felting verantwortlich macht. Auf die römische Chefermittlerin Motte möchte sich Karla ebenso wenig verlassen wie auf den rechtspopulistischen Minister Manchetti, der sich auf Kosten der vermeintlichen Linksextremisten profilieren will.

Mit der Unterstützung ihres Lebenspartners Jan ermittelt die Botschafterin selbst. Hoffnung setzt sie ausgerechnet auf Ines' Mutter Sabine, die ein verschwundenes Gutachten beschaffen soll, das ihren Mann möglicherweise belastet.


Besetzung


  • Karla Lorenz - Natalia Wörner
  • Nikolaus Tanz - Jannik Schümann
  • Jan Horava - Alexander Beyer
  • Robert Felting - Francis Fulton-Smith
  • Sabine Felting - Ulrike C. Tscharre
  • Ines Felting - Greta Geyer
  • Enzo Molina - Adriano Bonamore
  • Ricarda Motte - Clelia Sarto
  • Paolo Manchetti - Fabrizio Romagnoli
  • Burkhard von Dorssen - Michael Ihnow
  • Davide - Martin Peñaloza Cecconi

Stab


  • Regie - Roland Suso Richter
  • Drehbuch - Christoph Busche

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