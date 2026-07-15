Die Bestatterin

Film
Zweieinhalb Tote
Auf der Fahrt zu einem Junggesellenabschied verunglücken zwei junge Männer in ihrem Auto tödlich und stürzen in einen Fluss. Ihre Leichen werden der Bestatterin Lisa Taubenbaum anvertraut.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.05.2027
- Ton
- AD
Marios Ehefrau Conny weiß nicht, ob sie hoffen oder bangen soll. Lisa, die in der Schulzeit mit Mario liiert war, ist überzeugt, dass er noch lebt. Sie gerät in Clinch mit dem ermittelnden Kommissar Thomas Zellinger, den sie hartnäckig auf Ungereimtheiten aufmerksam macht. Als Mario nach einigen Tagen quicklebendig in Hepperlingen auftaucht, vermutet Zellinger, dass er den Tod seiner beiden Freunde vorsätzlich verursacht hat, und präsentiert ein Motiv, von dem Lisa nicht überzeugt ist.
Sie nimmt ihre alte Liebe bei sich auf und erregt damit den Unmut von Zellinger. Mario schweigt beharrlich. Obwohl er alle außer Lisa gegen sich hat, möchte er keinesfalls preisgeben, was in der Nacht des Unfalls wirklich geschehen ist.
Besetzung
- Lisa Taubenbaum - Anna Fischer
- Kommissar Thomas Zellinger - Christoph Letkowski
- Alfons Taubenbaum - Artus Maria Matthiessen
- Jasmin Rebele - Hannah Jasna Hess
- Koch Vaclav - Antonio Lallo
- Mario Godelmann - Jakob Geßner
- Mersiha Sliskovic - Celina Rongen
- Niklas Rebele - Christoph Glaubacker
- Sara Löble - Katja Bürkle
- Agnes Hertz - Monika Hirschle
- Conny Godelmann - Ricarda Seifried
- Hannes Taubenbaum - Frederik Bott
Stab
- Regie - Fabian Möhrke
- Drehbuch - Alexander Liegl; Matthias Kiefersauer