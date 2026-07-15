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Die unbekannte Tote

Das Geschäft läuft nicht besonders gut bei Taubenbaum-Bestattungen in Hepperlingen. Deshalb arbeitet Lisa Taubenbaum wieder häufiger als Physiotherapeutin.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 14.07.2027
Ton
AD

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Die Bestatterin

Die Bestatterin

Ihr Bruder Hannes tischlert eher Ladentheken als Särge, und Vater Alfons networkt eifrig im Gemeinderat. Die Leiche einer jungen Frau an einer Bushaltestelle bringt zwar Arbeit, aber niemand weiß, um wen es sich handelt.

Es ist also mit einer wenig einträglichen Bestattung auf Staatskosten zu rechnen. Deshalb hat Alfons nichts dagegen, dass Lisa versucht, die Identität der Unbekannten zu klären. Seiner Tochter lässt diese Tote keine Ruhe, ein Herzstillstand in dem Alter gibt ihr zu denken. Lisas hartnäckige Nachforschungen bringen tatsächlich etliche Ungereimtheiten zutage, für die Dorfpolizist Andi allerdings nur begrenztes Interesse aufbringt. Aber Lisa kennt ja den Stuttgarter Kommissar Thomas Zellinger, den sie ohnehin gern wiedersieht.

Auch professionell gibt es für ihn genug zu tun. Denn der Autoschlüssel der Toten führt Lisa zu einem Unfallauto im Wald - und in dessen Kofferraum zur Leiche des alten Dürr. Jetzt ist auch der Gemeinderat involviert, denn Dürr besaß ein hart umkämpftes Grundstück, das in den ohnehin streitigen Hepperlinger Ausbauplänen eine große Rolle spielt. Während der Streit im Gemeinderat immer weiter eskaliert, die Parteien um die Stimmen der Ratsmitglieder werben und Alfons mit seinem Gewissen ringt, macht Lisa sich an die nicht ungefährliche Aufgabe, den Zusammenhang zwischen dem Tod des alten Dürr und der jungen Frau aufzuklären.


Besetzung


  • Lisa Taubenbaum - Anna Fischer
  • Alfons Taubenbaum - Artus Maria Matthiessen
  • Hannes Taubenbaum - Frederik Bott
  • Kommissar Thomas Zellinger - Christoph Letkowski
  • Andi Kuhn - Helgi Schmid
  • Jörg Waibel - Thomas Schmauser
  • Paul Geller - Robert Schupp
  • Rolf Zerwegg - Marc Zwinz

Stab


  • Regie - Fabian Möhrke
  • Drehbuch - Alex Buresch
  • Lisa Taubenbaum - Anna Fischer
  • Alfons Taubenbaum - Artus Maria Matthiessen
  • Hannes Taubenbaum - Frederik Bott
  • Kommissar Thomas Zellinger - Christoph Letkowski
  • Andi Kuhn - Helgi Schmid
  • Jörg Waibel - Thomas Schmauser
  • Paul Geller - Robert Schupp
  • Rolf Zerwegg - Marc Zwinz
  • Regie - Fabian Möhrke
  • Drehbuch - Alex Buresch, Alex Buresch

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