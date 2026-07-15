Die Bestatterin

Film
Der Tod zahlt alle Schulden
Lisa Taubenbaum, jung und lebenslustig, ist nach dem ungeklärten Unfalltod ihrer Mutter in ihr Heimatdorf auf der Schwäbischen Alb zurückgekehrt. Dort passieren zwei merkwürdige Todesfälle.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 13.07.2027
- Ton
- AD
Gemeinsam mit ihrem Vater Alfons, der seit dem Unfall im Rollstuhl sitzt, und ihrem Bruder Hannes, der leidenschaftlich gern Särge schreinert, will Lisa das familieneigene Bestattungsunternehmen weiterführen. Allerdings gehen die Geschäfte ausgesprochen schlecht.
Doch dann passieren innerhalb von 24 Stunden gleich zwei Todesfälle: Der örtliche Bankdirektor erschießt sich versehentlich bei der Jagd, und Oma Wertbacher erliegt augenscheinlich einem Herzanfall. Ganz natürliche Todesfälle, so zumindest der Befund des Landarztes - was dem örtlichen Polizeichef Goller genügt, um beide Fälle zu den Akten zu legen.
Doch wie kommen die Würgemale an Oma Wertbachers Hals? Und wie erschießt man sich unabsichtlich mit seiner eigenen Flinte? Dorfpolizist Goller findet daran nichts Ungewöhnliches, Lisa hingegen schon. Doch erst als der Stuttgarter Kommissar Zellinger anrückt, beginnen die Ermittlungen, aus denen Lisa sich natürlich nicht heraushalten kann.
Besetzung:
- Lisa Taubenbaum - Anna Fischer
- Kommissar Thomas Zellinger - Christoph Letkowski
- Alfons Taubenbaum - Hartmut Volle
- Hannes Taubenbaum - Frederik Bott
- Anna Wertbacher - Caroline Junghanns
- Kommissar Franz Goller - Patrick von Blume
- Helmut Wertbacher - Thomas Huber
- Susanne Wertbacher - Nora Boeckler
- Angela Hubinger - Hede Beck
- Dr. Bauer Christof Wackernagel
Stab:
- Buch: Arne Nolting, Jan Martin Scharf
- Regie: Isabel Braak
- Lisa Taubenbaum - Anna Fischer
- Kommissar Thomas Zellinger - Christoph Letkowski
- Alfons Taubenbaum - Hartmut Volle
- Hannes Taubenbaum - Frederik Bott
- Anna Wertbacher - Caroline Junghanns
- Kommissar Franz Goller - Patrick von Blume
- Dr. Bauer - Christof Wackernagel
- Regie - Isabel Braak
- Drehbuch - Jan Martin Scharf, Arne Nolting