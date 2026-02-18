Film
Der Überläufer (2/2)
In russischer Gefangenschaft ist Proska am Ende seiner Kräfte. Die schwere Fußverletzung macht es ihm unmöglich, im Tross weiterzumarschieren. Da entdeckt ihn sein Freund Wolfgang Kürschner.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Polen 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 20.03.2026
- 21:35 - 23:05 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Ton
- AD
Dieser trägt inzwischen die Uniform der Roten Armee und lässt seinen Kameraden sofort ins Lazarett bringen. Als Walter Proska wieder auf den Beinen ist, stellt man ihn vor die Wahl: ebenfalls zu desertieren - oder in Gefangenschaft zu sterben.
Schließlich setzt man Proska in der Frontagitation ein. In vorderster Linie überredet er Wehrmachtsoldaten über Lautsprecheransagen, sich zu ergeben. Am Abend in der Kommandantur sieht er plötzlich Wanda auf der Bühne. Sie unterhält die Truppe als Sängerin. Ihre gemeinsame Flucht misslingt.
Walter Prokas nächster Fronteinsatz führt ihn zurück in die Heimat zum Hof seines Schwagers. Als sie die Stallungen erreichen, geraten die russischen Soldaten unter Feuer. Proska schießt zurück und trifft seinen Schwager tödlich. Ohnmächtig sieht er mit an, wie seine Schwester verschleppt wird.
Der Krieg geht zu Ende. Proska arbeitet in der sowjetischen Kommandantur in Berlin, wo er Passierscheine ausstellt. Eines Tages steht Willy Stehauf in seinem Büro. Er will sich nach Köln durchschlagen, in der Hoffnung, dass sein Sohn noch lebt. Kürschner, der im neuen Regime Karriere macht, lässt seinen alten Peiniger verhaften. Walter Proska erkennt, dass er eine Entscheidung treffen muss.
Besetzung
- Walter Proska - Jannis Niewöhner
- Wanda Zielinski - Małgorzata Mikołajczak
- Wolfgang Kürschner - Sebastian Urzendowsky
- Willi Stehauf - Rainer Bock
- Jegorow - Marek Solek
- Hildegard Roth - Leonie Benesch
Stab
- Regie - Florian Gallenberger
- Drehbuch - Bernd Lange, Florian Gallenberger