Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Der Überläufer
  4. Der Überläufer (2/2)
beobachtendes Paar im Dunkeln

Film

Der Überläufer (2/2)

In russischer Gefangenschaft ist Proska am Ende seiner Kräfte. Die schwere Fußverletzung macht es ihm unmöglich, im Tross weiterzumarschieren. Da entdeckt ihn sein Freund Wolfgang Kürschner.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Polen 2020
Datum:
Sendetermin
20.03.2026
21:35 - 23:05 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

Dieser trägt inzwischen die Uniform der Roten Armee und lässt seinen Kameraden sofort ins Lazarett bringen. Als Walter Proska wieder auf den Beinen ist, stellt man ihn vor die Wahl: ebenfalls zu desertieren - oder in Gefangenschaft zu sterben.

Schließlich setzt man Proska in der Frontagitation ein. In vorderster Linie überredet er Wehrmachtsoldaten über Lautsprecheransagen, sich zu ergeben. Am Abend in der Kommandantur sieht er plötzlich Wanda auf der Bühne. Sie unterhält die Truppe als Sängerin. Ihre gemeinsame Flucht misslingt.

Walter Prokas nächster Fronteinsatz führt ihn zurück in die Heimat zum Hof seines Schwagers. Als sie die Stallungen erreichen, geraten die russischen Soldaten unter Feuer. Proska schießt zurück und trifft seinen Schwager tödlich. Ohnmächtig sieht er mit an, wie seine Schwester verschleppt wird.

Der Krieg geht zu Ende. Proska arbeitet in der sowjetischen Kommandantur in Berlin, wo er Passierscheine ausstellt. Eines Tages steht Willy Stehauf in seinem Büro. Er will sich nach Köln durchschlagen, in der Hoffnung, dass sein Sohn noch lebt. Kürschner, der im neuen Regime Karriere macht, lässt seinen alten Peiniger verhaften. Walter Proska erkennt, dass er eine Entscheidung treffen muss.


Besetzung


  • Walter Proska - Jannis Niewöhner
  • Wanda Zielinski - Małgorzata Mikołajczak
  • Wolfgang Kürschner - Sebastian Urzendowsky
  • Willi Stehauf - Rainer Bock
  • Jegorow - Marek Solek
  • Hildegard Roth - Leonie Benesch

Stab


  • Regie - Florian Gallenberger
  • Drehbuch - Bernd Lange, Florian Gallenberger

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.