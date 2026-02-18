Hauptnavigation

Walter Proska (Jannis Niewöhner) steht in Militäruniform und Gewehr im Wald und zielt auf eine Person, die eine Pistole auf ihn hält

Film

Der Überläufer (1/2)

1944: Im letzten Kriegssommer macht sich der Wehrmachtsoldat Walter Proska aus Lyck in Masuren auf den Weg vom Heimaturlaub zurück an die Ostfront. Im Zug begegnet er der jungen Polin Wanda.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Polen 2020
Datum:
Sendetermin
20.03.2026
20:15 - 21:35 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

Wanda deponiert im Waggon eine Bombe. Proska kann die Sprengladung zwar beseitigen, doch der Zug fährt auf eine von Partisanen gelegte Mine und explodiert. Proska überlebt, befreit sich aus den Trümmern und wird von einem Trupp deutscher Soldaten aufgegriffen.

Er wird ihrer kleinen Einheit zugeteilt, die in den Sümpfen von Rokitno die Bahnstrecke überwachen soll und sich in einer Waldfestung verschanzt hat. Ein verlorener Posten. Das Kommando führt Willy Stehauf, ein versoffener Unteroffizier, der seine Männer mit menschenverachtenden Spielchen schikaniert. Dessen ständige Erniedrigungen, die Angriffe der Partisanen und die endlosen Streifzüge durch die mückenverseuchten Sümpfe treiben die Soldaten mehr und mehr in den Wahnsinn.

Im Lager "Waldesruh" freundet sich Proska mit dem Studenten Wolfgang Kürschner an. Nachdem Stehauf den Dorfpfarrer ermordet hat, fordert Kürschner Proska auf, sich dem Gehorsam zu verweigern und gemeinsam mit ihm zu den Partisanen überzulaufen.

Allein auf Patrouille begegnet Proska der Partisanin Wanda wieder. Sie geben sich in den Wirren des Krieges für einen kurzen Augenblick ihren leidenschaftlichen Gefühlen hin und verlieben sich ineinander. Als die Partisanen das Lager stürmen und die Deutschen abführen, schenkt Wanda ihrem Geliebten die Freiheit.

Redaktionshinweis:

Den zweiten Teil des zweiteiligen Fernsehfilms "Der Überläufer" zeigt 3sat am Freitag, 6. Mai, um 20.15 Uhr.


Besetzung


  • Walter Proska - Jannis Niewöhner
  • Wanda Zielinski - Małgorzata Mikołajczak
  • Wolfgang Kürschner - Sebastian Urzendowsky
  • Willi Stehauf - Rainer Bock
  • Ferdinand Ellerbrok "Baffi" - Bjarne Mädel
  • Maria Rogalski - Katharina Schüttler

Stab


  • Regie - Florian Gallenberger
  • Drehbuch - Bernd Lange, Florian Gallenberger

