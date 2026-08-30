Film
Lichterfest
Beim traditionellen schwedischen Luciafest am dunkelsten Tag des Jahres kurz vor Weihnachten kommt es zur Katastrophe.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Schweden 2018
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 17.12.2026
- Ton
- UT
- AD
Der Umhang der diesjährigen Lucia-Darstellerin, Malin, geht plötzlich in der Kirche in Flammen auf. Robert Anders, der mit seiner Familie an der Zeremonie teilnimmt, kann durch eine geistesgegenwärtige Reaktion das Leben des Mädchens retten.
Schnell hat er den Verdacht, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um versuchte Tötung handeln könnte. Der Verdacht erhärtet sich, als Robert und Ewa herausfinden, dass der Umhang mit einem chemischen Brandbeschleuniger getränkt war. Das Team nimmt die Ermittlungen auf und konzentriert sich zunächst auf den als gewalttätig bekannten Ex-Freund des Opfers.
Als jedoch herauskommt, dass eigentlich ein anderes Mädchen die Lucia spielen sollte, stoßen Robert, Thomas und Ewa auf die Spur eines Busunglücks vor einem Jahr, bei dem drei junge Mädchen in den Flammen des brennenden Wracks ums Leben kamen. Besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen?
- Robert Anders - Walter Sittler
- Thomas Wittberg - Andy Gätjen
- Ewa Swensson - Inger Nilsson
- Emma Winarve - Frida Hallgren
- Sara Magnusson - Siw Erixon
- Mats Jörgenson - Johan Marenius Nordahl
- Jonas Nyborg - Gustaf Hammarsten
- Henrik Akesson - Christian Hillborg
- Carina Nyborg - Ida Gyllensten
- Lars Bentrup - Pierre Tafvelin
- Bo Björklund - Per Graffman
- Ester Forsberg - Yasmine Garbi
- Lilly Falk - Jennifer Lee
- Stella Forsberg - Tora Sandström
- Nora Björklund - Felicia Cedergren
- Malin Forsberg - Ella Lundström
- Ulla Akesson - Lisa Henni
- Matilda Akesson - Samira Bethke
- Rasmus Lundqvist - Sampo Sarkola
- Police Officer at Control Point - Oscar Thöringe
- Kasper Winarve - Grim Lohman
- Regie - Thomas Roth
- Autor - André Georgi