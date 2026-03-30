Auf dunkler See

Die Uhr tickt, während das Schiff unaufhaltsam die eiskalte Ostsee Richtung Festland durchpflügt.



Robert, der mit seinem Sohn Kasper privat nach Stockholm unterwegs ist, lässt sofort seine Kollegen Thomas und Ewa per Hubschrauber einfliegen, denn für ihn steht fest, dass sich der Mörder noch auf der Fähre befinden muss. Das Opfer war Gast einer Hochzeitsgesellschaft, deren festliche Fassade zu bröckeln beginnt. Robert muss nicht nur den Fall lösen, sondern vor allem seinen Sohn finden, bevor die Fähre Stockholm erreicht.