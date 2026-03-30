Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Der Kommissar und das Meer
  4. Auf dunkler See
Kommissar Robert Anders (Walter Sittler) ist starr vor Angst um seinen Sohn, der an Bord der Fähre verschwunden ist und den Mord gesehen haben könnte.

Film

Auf dunkler See

Robert muss die Ermordung einer Frau auf der Gotland-Fähre aufklären. Die tote Passagierin wird während der Überfahrt von Visby nach Nynäshamn an Bord gefunden.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2020
Datum:
Sendetermin
07.04.2026
20:15 - 21:45 Uhr

Mehr

Der Kommissar und das Meer

Der Kommissar und das Meer

Als plötzlich sein Sohn Kasper während der Ermittlungen auf der Fähre verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Hat Kasper den Mord beobachtet und ist jetzt selbst zum Opfer geworden?

Die Uhr tickt, während das Schiff unaufhaltsam die eiskalte Ostsee Richtung Festland durchpflügt.

Robert, der mit seinem Sohn Kasper privat nach Stockholm unterwegs ist, lässt sofort seine Kollegen Thomas und Ewa per Hubschrauber einfliegen, denn für ihn steht fest, dass sich der Mörder noch auf der Fähre befinden muss. Das Opfer war Gast einer Hochzeitsgesellschaft, deren festliche Fassade zu bröckeln beginnt. Robert muss nicht nur den Fall lösen, sondern vor allem seinen Sohn finden, bevor die Fähre Stockholm erreicht.

Darsteller

  • Robert Anders - Walter Sittler
  • Thomas Wittberg - Andy Gätjen
  • Ewa Svensson - Inger Nilsson
  • Kasper Winarve - Grim Lohman
  • Annika - Franziska Nylén
  • Johann - Dag Malmberg
  • Sven - Albin Grenholm
  • Karl Öqvist - Bjorn Floberg
  • Sophia - Jannike Grut
  • Björn - Dennis Lennartsson
  • und andere -

Stab

  • Regie - Miguel Alexandre
  • Autor - Miguel Alexandre

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.