Film
Auf dunkler See
Robert muss die Ermordung einer Frau auf der Gotland-Fähre aufklären. Die tote Passagierin wird während der Überfahrt von Visby nach Nynäshamn an Bord gefunden.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 07.04.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Als plötzlich sein Sohn Kasper während der Ermittlungen auf der Fähre verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Hat Kasper den Mord beobachtet und ist jetzt selbst zum Opfer geworden?
Die Uhr tickt, während das Schiff unaufhaltsam die eiskalte Ostsee Richtung Festland durchpflügt.
Robert, der mit seinem Sohn Kasper privat nach Stockholm unterwegs ist, lässt sofort seine Kollegen Thomas und Ewa per Hubschrauber einfliegen, denn für ihn steht fest, dass sich der Mörder noch auf der Fähre befinden muss. Das Opfer war Gast einer Hochzeitsgesellschaft, deren festliche Fassade zu bröckeln beginnt. Robert muss nicht nur den Fall lösen, sondern vor allem seinen Sohn finden, bevor die Fähre Stockholm erreicht.
Darsteller
- Robert Anders - Walter Sittler
- Thomas Wittberg - Andy Gätjen
- Ewa Svensson - Inger Nilsson
- Kasper Winarve - Grim Lohman
- Annika - Franziska Nylén
- Johann - Dag Malmberg
- Sven - Albin Grenholm
- Karl Öqvist - Bjorn Floberg
- Sophia - Jannike Grut
- Björn - Dennis Lennartsson
- und andere -
Stab
- Regie - Miguel Alexandre
- Autor - Miguel Alexandre