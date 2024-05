Zurück ans Meer

Sie beginnt, ihn bis nach Dänemark zu verfolgen, und konfrontiert ihn dort direkt. Der angesehene und reiche dänische Unternehmer Kjell Mortensen leugnet und geht wegen Verleumdung gerichtlich gegen Charlotte vor. Doch während Mara sich in der Klinik ihrem Trauma stellt, attackiert Charlotte Mortensen und landet schließlich in Untersuchungshaft in Kopenhagen. Sie hadert mit ihrem Pflichtverteidiger Johansen, der ihren Beschuldigungen gegen Mortensen nicht glaubt.



Die Konflikte eskalieren - nicht nur zwischen Charlotte, Johansen und Mortensen, auch zwischen Mutter und Tochter. Verbohrt sich Charlotte in einen Wahn, oder durchschaut sie Mortensen? Und wie kann sich Mara von ihrem Trauma befreien?



Ein Psychodrama zwischen einer schuldbewussten Mutter und einer traumatisierten Tochter, gespielt von Hannelore und Nina Hoger, gedreht in Schleswig-Holstein und Dänemark.