Film
Weihnachtstöchter
Kurz vor Weihnachten verunglückt der Großbäcker Johann König tödlich. Er ist Vater dreier Töchter, die von drei verschiedenen Müttern stammen und in ewigem Streit miteinander liegen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2020
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.11.2026
- Ton
- UT
- AD
Nun treffen sich Diana, Katarina und Regina im Haus des Vaters, um zu klären: Wer kriegt was, wer ist pleite, wer hat wen schon immer nicht leiden können, wer verrät welches Geheimnis nicht, und wer hat Mutters Brosche geklaut? Und das zum Fest der Liebe!
Außerdem rebellieren die Angestellten der väterlichen Großbäckerei, die den Verkauf der Firma fürchten. Thomas, der Anwalt und Nachlassverwalter des alten Herrn, versucht, die verwickelten Schicksalsfäden zu entwirren. Reginas Ehemann Roger geht heimlich auf die Suche nach den angeblich versteckten wertvollen Gemälden in der Villa. Weihnachten droht katastrophal zu scheitern, wären da nicht zwei Überraschungsbesucher: Ein verunglückter Weihnachtsmann und ein verlorenes Waisenmädchen schaffen es, die ganze Familienbande rechtzeitig an Heiligabend zusammenzubringen.
Darsteller
- Diana - Felicitas Woll
- Regina - Gesine Cukrowski
- Katarina - Elena Uhlig
- Thomas - Tim Bergmann
- Johann König - Peter Lerchbaumer
- Roger - Max von Pufendorf
- Weihnachtsmann - Antonio Putignano
- Ewa - Natalia Bobyleva
- Amanda - Yuna
- Pressburg - Hartmut Volle
- Korenke - Rainer Ewerrien
Stab
- Regie - Rolf Silber
- Autor - Rolf Silber