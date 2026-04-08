Film
Unsichtbarer Angreifer
Seit Psychotherapeutin Emma mit einer smarten Therapie-App arbeitet, kommt es zu rätselhaften Zwischenfällen, die immer gefährlicher werden. Wer oder was hat es auf Emma abgesehen?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2024
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 08.04.2027
- Ton
- AD
Von den technischen Komplikationen verunsichert und hoffnungslos überarbeitet, verliert Emma zunehmend die Nerven und den Kontakt zu ihrem Mann Amir und Sohn Malik. Doch ist wirklich die Technik für die gefährlichen Vorfälle verantwortlich?
Denn Emma quält der Selbstmord einer jungen Patientin, für den sie sich selbst die Schuld gibt. Seit dem Suizid versucht sie, möglichst vielen Menschen zu helfen. Um den gewaltigen Andrang von Patienten zu optimieren, hat sie gemeinsam mit Freund und Entwickler Georg eine KI-basierte Therapie-App an den Start gebracht. Doch mit Beginn der ersten Praxisphase gerät Emmas Leben zunehmend außer Kontrolle.
Darsteller
- Emma Turgut - Emily Cox
- Amir Turgut - Denis Moschitto
- Malik Turgut - Eren M. Güvercin
- Georg Bohr - Golo Euler
- Amanda Lund - Paula Conrad Hugenschmidt
- Lukas Heller - Casper von Bülöw
- Maria Marquardt - Yodit Tarikwa
- Celine Lehdorn - Luna Jordan
- Larissa - Dana Herfurth
- Paketbote - Lucas Lentes
- Herbert Mahler - Jens-Uwe Bogadtke
- Polizist - Stephan Fiedler
- Polizistin - Helen Woigk
- und andere -
Stab
- Regie - Martina Plura
- Autor - Willi Kubica