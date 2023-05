Selbst Tina reist aus Paris an, und obwohl beide in festen Beziehungen stecken, funkt es zwischen Frank und ihr wieder ganz gewaltig. Olaf steckt in finanziellen Problemen – findet aber wie immer eine elegante Lösung: Er spekuliert darauf, seiner im Altersheim lebenden Mutter das Häuschen abzuluchsen. Sabrina ist völlig aufgelöst. Ihr Ex Lars, Vater ihres Sohnes, macht ihr das Leben schwer. Sie kommt mit ihrer Lebensgefährtin Ellen von Berlin nach München, um gemeinsam mit ihrer Schwester Tina das Haus der verstorbenen Eltern auszuräumen. Nur Carlo und Carola scheinen als Paar mit drei Kindern unbeschadet über die Jahre gekommen zu sein. Sie wirken wie eine glückliche Familie. Doch der Schein trügt – hinter den Kulissen rumort es.



Im Kern sind sie sich alle treu geblieben. Die Probleme mögen heute andere sein, doch jeder packt sie mit der ihm eigenen Leidenschaft an. Ob sie erwachsener geworden sind? "Man wird nicht erwachsener, man wird nur älter", wusste Frank schon in "Um die 30".