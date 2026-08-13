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Film

Schweigeminute

Die filmische Adaption der gleichnamigen Novelle von Siegfried Lenz erzählt die zeitlose Geschichte einer ersten großen Leidenschaft: die eines Schülers für seine Lehrerin.

Produktionsland und -jahr:
Dänemark , Deutschland 2016
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 17.03.2027

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Fernsehfilm

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Das Ende eines Sommers, ein verschlafener Fischerhafen an der Ostsee und der Beginn eines großen Gefühls, das nicht sein darf: Kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs verliebt sich der 18-jährige Christian in seine neue Englischlehrerin Stella Petersen.

In einem Moment unverhoffter Leichtigkeit und Freiheit, in der Dünen- und Meerlandschaft fernab des kleinen Ortes, entdecken Stella und Christian eine geteilte Sehnsucht und eine Anziehung zueinander, deren Intensität beide überwältigt. Doch bald nachdem der Unterricht wieder begonnen hat, droht das geheime Verhältnis zwischen der jungen Lehrerin und ihrem Schüler zum Skandal zu werden: Christians Eltern, seine Mitschüler und das Lehrerkollegium äußern Misstrauen, Besorgnis und Empörung.

Während Stella sich Christian immer wieder entzieht, schmiedet der bereits Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Als Stella dann bei einem Segelunfall verunglückt, bricht für Christian eine Welt zusammen.

Darsteller

  • Stella Petersen - Julia Koschitz
  • Christian Voigt - Jonas Nay
  • Rektor Block - Alexander Held
  • Wilhelm Voigt - Uwe Preuss
  • Jutta Voigt - Nina Petri
  • Jürgen Kugler - Johannes Allmayer
  • Frauke Bruns - Henny Reents
  • Ulrik Quedens - Thure Lindhardt
  • Johann Petersen - Hermann Beyer
  • u. a. -

Stab

  • Regie - Thorsten M. Schmidt
  • Drehbuch - André Georgi, Claudia Kratochvil, Thorsten M. Schmidt

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