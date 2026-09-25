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"Kranke Geschäfte": Dr. Sigurd (Corinna Harfouch) steht in Kati Glasers (Lena Urzendowsky) Krankenzimmer und ist im Begriff, eine Spritze aufzuziehen. Kati sitzt mit traurigem Blick im Schlafanzug auf ihrem Krankbett. Ihre Mutter Marie Glaser (Felicitas Woll) sitzt an ihrer Seite und hält ihre Hand, während ihr Vater Armin Glaser (Florian Stetter) neben dem Bett steht, beide Hände in den Hosentaschen, und das Geschehen vor sich mit besorgter Miene verfolgt.

Film

Kranke Geschäfte

DDR 1988. Armin Glaser, linientreuer Oberleutnant der Stasi, lebt mit seiner Frau Marie und Tochter Kati in Karl-Marx-Stadt. Plötzlich wird bei Kati Multiple Sklerose diagnostiziert.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2020
Datum:
Sendetermin
25.09.2026
20:15 - 22:00 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Bei Kindern eine extrem seltene Krankheit, doch es gibt Hoffnung: Im Stadtkrankenhaus gibt es eine neuartige Behandlung, die vielversprechend sein soll. Im Glauben, das Richtige zu tun, geben Armin und seine Frau ihre Tochter in die Obhut von Dr. Sigurd.

Doch schon bald treten Ungereimtheiten im Behandlungsverlauf auf. Armin beginnt, die Therapie zu hinterfragen. Er will herausfinden, welche Medikamente die Ärzte seiner Tochter geben, und nutzt seinen hohen Rang in der Stasi, um an Informationen zu kommen. Doch je mehr er sich der Wahrheit zu nähern meint, desto weniger kann er sie glauben. Kann es sein, dass westdeutsche Pharmakonzerne heimlich Medikamente an ostdeutschen Bürgern testen?

Armin will seine Tochter sofort aus der Klinik entlassen, doch Marie ist dagegen. Sie hofft, dass Kati so eine Chance auf ein Medikament erhält, das sie so niemals bekommen würde. Doch Armin hat mit seiner Suche bereits die Aufmerksamkeit von Akteuren auf sich gezogen, die eine ganz eigene Agenda verfolgen, und auch auf den Rückhalt seines Vorgesetzten Oberst Petershans kann er nicht mehr zählen.

Denn der Deal, den westdeutsche Pharmahändler wie Diller und Jungclausen der an Devisen knappen DDR bieten, soll geheim bleiben. Armin muss eine schwere Entscheidung treffen.

Darsteller

  • Armin Glaser - Florian Stetter
  • Marie Glaser - Felicitas Woll
  • Kati Glaser - Lena Urzendowsky
  • Dr. Sigurd - Corinna Harfouch
  • Staatssekretär - Jörg Schüttauf
  • Florian Diller - Johannes Allmayer
  • Günther Jungclausen - Matthias Matschke
  • Elmar Weisbrand - Alexander Beyer
  • Oberst Petershans - Stephan Grossmann
  • Niki - Amber Bongard
  • Schwester Ingeborg - Nina Gummich
  • Clemens Markow - Sebastian Hülk
  • Prof. Warsinsky - Falk Rockstroh
  • Fr. Zimmermann - Sanne Schnapp
  • Rainald Necker - Udo Samel
  • und andere -

Stab

  • Regie - Urs Egger
  • Autor - Johannes Betz

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