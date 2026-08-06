Film
Hattinger und der Nebel - Ein Chiemseekrimi
Auf ihrem heruntergekommenen Hof entdeckt Ursula Kammler die Leiche ihres Bruders. Die beiden haben sich das Erbe am Chiemsee geteilt, dort gelebt und gearbeitet.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2016
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 06.08.2027
Die Kollegen von der Wirtschaftskriminalität führen bereits seit Jahren eine Akte wegen der merkwürdigen Geschäftspraktiken von Joe Kammler, nachweisen konnten sie ihm bisher nichts.
Sarah Beck, die Sekretärin des Mordopfers, hilft Hattinger, das Geflecht der Geschäftsbeziehungen endlich zu durchschauen: Der Ermordete scheint gemeinsame Sache mit einem dubiosen Banker gemacht zu haben.
Sarahs erotische Ausstrahlung zieht den Kommissar zusehends in ihren Bann. Ein Spiel mit dem Feuer: Er lässt sich auf eine Affäre mit der mysteriösen Frau ein und ahnt nicht, dass er selbst instrumentalisiert wird.
Ein paar Tage später wird auch Ursula Kammler ermordet aufgefunden. Was haben Hattinger und sein Team bei den Ermittlungen übersehen? Steckt hinter all dem ein perfider Plan?
Darsteller
- Kommissar Hattinger - Michael Fitz
- Sarah Beck - Jessica Schwarz
- Andrea Erhard - Bettina Mittendorfer
- Karl Wildmann - Golo Euler
- Bamberger - Gerhard Wittmann
- Lena Hattinger - Hanna Plaß
- Ursula "Uschi" Kammler - Anna Maria Sturm
- Beni Staller - David Zimmerschied
- Harald Strenger - Lambert Hamel
- Johanna Strenger - Natalia Rudziewicz
- und andere -
Stab
- Regie - Viviane Andereggen
- Drehbuch - André Georgi