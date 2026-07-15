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Film

Extraklasse 2+

Gemeinsam mit seinen Schülern wird Ralph vor eine unliebsame Aufgabe gestellt: Die Abendschule zieht in ein innovatives Bildungszentrum um. Ralph hält das für einen schlechten Scherz.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2021
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 22.05.2027
Ton
UT
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Die neue Schule geht Ralph gehörig auf den Geist, auch wenn seine Chefin Dörte Wiedebusch vom Konzept überzeugt ist. Ralph glaubt, dass an dem Bildungszentrum und dem feinen Direktor etwas faul ist. Kurzerhand geht Ralph der Sache auf den Grund.

Dabei setzt er nicht nur seinen Job, sondern auch Dörtes Vertrauen aufs Spiel. Und das, obwohl er sich mit Dörte doch am liebsten auch privat wieder näherkommen würde. Doch anstatt an ihre gemeinsame Nacht aus dem Sommer anzuknüpfen, ist Dörte strenger denn je zu ihm.

Kostenlose Ratschläge zu Dörtes Gefühlslage bekommt Ralph von seiner Mitbewohnerin Karin. Für sie ist die Sache klar: Die Wiedebusch ist in Ralph verknallt. Und das soll ihre Art sein, ihm das zu zeigen? Ralph findet das absurd.

Während Ralph noch seine Gefühle sortiert, haben es ein paar arrogante Abiturient*innen auf seine Klasse abgesehen. Dörte hält es für Anfangsschwierigkeiten, Ralph für Mobbing. Doch nicht nur das Selbstwertgefühl seiner Klasse leidet, auch die Noten lassen zu wünschen übrig.

Ralph hat also alle Hände voll zu tun, um seine Schüler*innen zum Abschluss zu bringen.

Darsteller

  • Ralph Friesner - Axel Prahl
  • Dörte Wiedebusch - Aglaia Szyszkowitz
  • Laila Knesselbeck - Inka Friedrich
  • Karin - Katharina Thalbach
  • Viktor van de Veede - Stephan Kampwirth
  • Walter - Hans-Martin Stier
  • Gülmira - Ruzica Hajdari
  • Gökdal - Vedat Erincin
  • Katharina Wasmuth - Sonsee Neu
  • Norbert - Nico Randel
  • Sandra - Cosima Henman
  • Philipp - Anselm Bresgott

Stab

  • Regie - Matthias Tiefenbacher
  • Autor - Johann Bunners, Martin Douven

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