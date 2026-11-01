Film
Eine stürmische Bescherung
Toftlund-Holst, der beschauliche Ort an der Ostsee, kurz vor Weihnachten: Alles könnte so besinnlich sein, doch im Hause Torkelsen herrscht getrübte Stimmung.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2007
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.11.2026
- Ton
- UT
- Maren - Hannelore Hoger
- Muriel - Nina Hoger
- May-Brit - Susanne Schäfer
- Merle - Lavinia Wilson
- Harald - August Zirner
- Friedrich - Jürgen Schornagel
- Nick Winter - Friedrich von Thun
- Sören - Matthias Schloo
- Regie - Ulrich Zrenner
- Autor - Andrea Kriegl