Ein verhängnisvoller Plan

Brenner glaubt, alles unter Kontrolle zu haben - bis zum Anruf seiner Kollegin Pia. Mitten in der Stadt ist eine Frauenleiche gefunden worden. Als Brenner am Tatort eintrifft, werden seine schlimmsten Befürchtungen wahr. Dort liegt die Leiche, die er weit weg in einem Waldstück vergraben hat. Er übernimmt mit Pia und dem jungen Simon Gerlach den Fall und muss mitspielen - seine Rolle als scharfsinniger Kriminalhauptkommissar auf der Jagd nach einem Mörder, gegen das wachsende Misstrauen der Kollegen. Eine perfide Inszenierung ist in vollem Gang, Brenner scheint Opfer eines perfekt geplanten Rachefeldzugs zu werden. Jemand ist ihm immer einen Schritt voraus, jemand, der weiß, was er getan hat.



Ein erstklassig inszenierter und gespielter Thriller im Spannungsfeld von bürgerlicher Fassade, Familie, skrupelloser Karriere und alter Schuld.