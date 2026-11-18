Milas Eltern Conny und Simon, die ebenfalls gehörlos sind, sehen Milas fehlendes Hörvermögen nicht als Krankheit oder Behinderung. Sie empfinden die Einmischung als einen respektlosen Übergriff in ihr Elternrecht und einen Angriff auf ihre Art, glücklich zu leben. Doch das Krankenhaus schaltet das Jugendamt ein und der Fall kommt vor Gericht. Für Prof. Dr. Theo Rotschild, Chefarzt der HNO und Ex-Mann von Jolanda, ist die Sache klar: Natürlich ist es besser zu hören, als taub zu sein.