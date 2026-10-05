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Film

Dreiraumwohnung

Perfektionistin trifft auf Chaosqueen. Konstanze erhält Besuch von der quirligen Jackie samt ihrer drei Kinder – und wird die Bande so schnell nicht wieder los.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2021
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 14.11.2027
Ton
UT
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Die fast vergessene Reha-Bekanntschaft hat in ihrer Wohnung einen Wasserschaden. Konstanze, überrumpelt, bietet Unterschlupf an. Und bald steht in ihrer Villa kein Stein mehr auf dem anderen, und im Kühlschrank findet sich Fast Food statt Bio.

Konstanzes Kinder sind erstaunt, dass Mama doch Freunde hat. Sie verstehen sich bestens mit Jackie und Co. und übernehmen gleich ein paar einschlägige Verhaltensweisen der neuen Gäste. Endlich kommt mal Schwung in die Bude.

Arztkollegin Marit hingegen kann nicht fassen, was sie hört, und redet Konstanzes soziale Fähigkeiten schnellstens klein, legt man doch bei der Besetzung der Chefarztstelle plötzlich viel Wert auf diese Dinge.

Konstanze wäre nicht Konstanze, wenn sie nicht einen perfekten Schlachtplan entwerfen würde. Ein paar erstaunliche Informationen zum Wasserschaden bringen Konstanze so richtig in Fahrt, und als sie Jackie fast aus dem Haus hat, braucht sie selbst deren Hilfe.

Am Ende werden die Frauen doch noch so etwas wie Freundinnen.

Eine Buddy-Movie-Komödie mit drei sehr unterschiedlichen Frauenfiguren über Freundschaft, Respekt und Bidets. "Dreiraumwohnung" ist das Nachfolgeprojekt der Komödie "Zweibettzimmer" mit gleicher Besetzung.

Darsteller

  • Konstanze - Anja Kling
  • Jacqueline "Jackie" - Carol Schuler
  • Lotte - Lene Oderich
  • Malte - Bruno Grüner
  • Marit - Caroline Peters
  • Timmy - Shahriar Sadeghian
  • Nicky - Mavie Meschkowski
  • Mandi - Dalia Celebi
  • Polizist Arno - Denis Schmidt
  • Frau Ribeke - Maria Mägdefrau
  • Polizist Steve - Peter Fieseler
  • und andere -

Stab

  • Regie - Isabel Kleefeld
  • Drehbuch - Kirsten Peters, Isabel Kleefeld

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Film -

Zweibettzimmer

Zwei Frauen, die aus zu unterschiedlichen Welten kommen, sich nichts zu sagen haben, treffen unfreiwillig in einer Rehaklinik als Zimmergenossinnen aufeinander.

Sendungsbereich:
Der Fernsehfilm der Woche

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