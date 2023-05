Konstanzes Kinder sind erstaunt, dass Mama doch Freunde hat. Sie verstehen sich bestens mit Jackie und Co. und übernehmen gleich ein paar einschlägige Verhaltensweisen der neuen Gäste. Endlich kommt mal Schwung in die Bude.



Arztkollegin Marit hingegen kann nicht fassen, was sie hört, und redet Konstanzes soziale Fähigkeiten schnellstens klein, legt man doch bei der Besetzung der Chefarztstelle plötzlich viel Wert auf diese Dinge.



Konstanze wäre nicht Konstanze, wenn sie nicht einen perfekten Schlachtplan entwerfen würde. Ein paar erstaunliche Informationen zum Wasserschaden bringen Konstanze so richtig in Fahrt, und als sie Jackie fast aus dem Haus hat, braucht sie selbst deren Hilfe.



Am Ende werden die Frauen doch noch so etwas wie Freundinnen.



Eine Buddy-Movie-Komödie mit drei sehr unterschiedlichen Frauenfiguren über Freundschaft, Respekt und Bidets. "Dreiraumwohnung" ist das Nachfolgeprojekt der Komödie "Zweibettzimmer" mit gleicher Besetzung.