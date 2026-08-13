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Film

Die Wannseekonferenz

Am 20. Januar 1942 treffen sich in einer Villa in Berlin-Wannsee hochrangige Vertreter des NS-Regimes zu einer Besprechung, die als Wannsee-Konferenz in die Geschichte eingeht.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 20.01.2027
Ton
AD

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15 führende Vertreter der SS, der NSDAP sowie der Ministerialbürokratie kommen am Mittag des 20. Januar 1942 in einer Villa am Großen Wannsee in Berlin zusammen. Eingeladen hat Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei und des SD, zu einer "Besprechung mit anschließendem Frühstück". In der etwa 90 Minuten dauernden Besprechung wird der millionenfache Massenmord an der jüdischen Bevölkerung Europas geplant und organisiert.



Der Film "Die Wannseekonferenz" folgt dem von Adolf Eichmann verfassten Besprechungsprotokoll, von dem nur ein Exemplar erhalten ist und das als Schlüsseldokument der Judenvernichtung gilt.

Darsteller

  • Reinhard Heydrich - Philipp Hochmair
  • Adolf Eichmann - Johannes Allmayer
  • Dr. Eberhard Schöngarth - Maximilian Brückner
  • Erich Neumann - Matthias Bundschuh
  • Dr. Gerhard Klopfer - Fabian Busch
  • Dr. Roland Freisler - Arnd Klawitter

Stab

  • Regie - Matti Geschonneck
  • Autor - Magnus Vattrodt, Paul Mommertz
Das Gesicht eines glatzköpfigen Mannes mittleren Alters im Anzug, der dezent in die Kamera lächelt.
Film -

Matti Geschonneck über "Die Wannseekonferenz"

Der Regisseur im Interview über seinen Film

Sendungsbereich:
3satPublikumspreis
  • Reinhard Heydrich - Philipp Hochmair
  • Adolf Eichmann - Johannes Allmayer
  • Dr. Eberhard Schöngarth - Maximilian Brückner
  • Erich Neumann - Matthias Bundschuh
  • Dr. Gerhard Klopfer - Fabian Busch
  • Heinrich Müller - Jakob Diehl
  • Ingeburg Werlemann - Lilli Fichtner
  • Dr. Wilhelm Stuckart - Godehard Giese
  • Dr. Alfred Meyer - Peter Jordan
  • Dr. Roland Freisler - Arnd Klawitter
  • Dr. Rudolf Lange - Frederic Linkemann
  • Friedrich Wilhelm Kritzinger - Thomas Loibl
  • Dr. Josef Bühler - Sascha Nathan
  • Otto Hofmann - Markus Schleinzer
  • Martin Luther - Simon Schwarz
  • Dr. Georg Leibbrandt - Rafael Stachowiak
  • und andere -
  • Regie - Matti Geschonneck
  • Autor - Magnus Vattrodt, Paul Mommertz

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