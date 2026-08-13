Film
Die Wannseekonferenz
Am 20. Januar 1942 treffen sich in einer Villa in Berlin-Wannsee hochrangige Vertreter des NS-Regimes zu einer Besprechung, die als Wannsee-Konferenz in die Geschichte eingeht.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 20.01.2027
- Ton
- AD
15 führende Vertreter der SS, der NSDAP sowie der Ministerialbürokratie kommen am Mittag des 20. Januar 1942 in einer Villa am Großen Wannsee in Berlin zusammen. Eingeladen hat Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei und des SD, zu einer "Besprechung mit anschließendem Frühstück". In der etwa 90 Minuten dauernden Besprechung wird der millionenfache Massenmord an der jüdischen Bevölkerung Europas geplant und organisiert.
Der Film "Die Wannseekonferenz" folgt dem von Adolf Eichmann verfassten Besprechungsprotokoll, von dem nur ein Exemplar erhalten ist und das als Schlüsseldokument der Judenvernichtung gilt.
Darsteller
- Reinhard Heydrich - Philipp Hochmair
- Adolf Eichmann - Johannes Allmayer
- Dr. Eberhard Schöngarth - Maximilian Brückner
- Erich Neumann - Matthias Bundschuh
- Dr. Gerhard Klopfer - Fabian Busch
- Dr. Roland Freisler - Arnd Klawitter
Stab
- Regie - Matti Geschonneck
- Autor - Magnus Vattrodt, Paul Mommertz
- Reinhard Heydrich - Philipp Hochmair
- Adolf Eichmann - Johannes Allmayer
- Dr. Eberhard Schöngarth - Maximilian Brückner
- Erich Neumann - Matthias Bundschuh
- Dr. Gerhard Klopfer - Fabian Busch
- Heinrich Müller - Jakob Diehl
- Ingeburg Werlemann - Lilli Fichtner
- Dr. Wilhelm Stuckart - Godehard Giese
- Dr. Alfred Meyer - Peter Jordan
- Dr. Roland Freisler - Arnd Klawitter
- Dr. Rudolf Lange - Frederic Linkemann
- Friedrich Wilhelm Kritzinger - Thomas Loibl
- Dr. Josef Bühler - Sascha Nathan
- Otto Hofmann - Markus Schleinzer
- Martin Luther - Simon Schwarz
- Dr. Georg Leibbrandt - Rafael Stachowiak
- und andere -
- Regie - Matti Geschonneck
- Autor - Magnus Vattrodt, Paul Mommertz