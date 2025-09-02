Film
Die Toten von Hameln
Chorleiterin Johanna Bischoff fährt mit ihrem Mädchenchor zu einem Konzert in ihre Heimatstadt Hameln. Kurz vor dem geplanten Auftritt verschwinden vier der Mädchen und der Organist David.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2013
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 26.08.2026
Sie befanden sich auf einer Wanderung in einer Höhle des Ith – dem sagenumwobenen Berg, in den vor gut 700 Jahren der Rattenfänger die Kinder geführt haben soll. Hilfesuchend wendet sich Johanna an ihren Ex-Freund Jan Faber, Leiter des Polizeireviers in Hameln.
Eine fieberhafte Suche nach den Verschollenen in den Höhlen und Wäldern des Ith beginnt. Johanna erkennt, dass das Rätsel um die Vermissten untrennbar mit ihrem eigenen tragischen Familiengeheimnis verbunden ist.
- Johanna Bischoff - Julia Koschitz
- Jan Faber - Bjarne Mädel
- Dr. Georg Bischoff - Matthias Habich
- Dr. Charlotte Bischoff - Ruth Reinecke
- David Fernandez - Hannes Wegener
- u. a. -
- Regie - Christian von Castelberg
- Autor - Annette Hess, Christiane Hess