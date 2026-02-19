Hauptnavigation

v.l.n.r.: Tom Larson (Jürgen Vogel), Bettina Halbach (Ina Weisse), Alexander Halbach (August Zirner)

Film

Die Flut ist pünktlich

Am Nordseestrand wird eine Leiche angespült. Der Tote ist Alexander, der Mann von Bettina Halbach. Alles spricht zunächst für einen Tod ohne Fremdeinwirkung.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2013
Datum:
Sendetermin
17.03.2026
20:15 - 21:45 Uhr

Obwohl die Ehe unglücklich war, hatte Bettina während seiner schweren Nierenkrankheit immer zu Alexander gehalten. Gemeinsam besaßen sie ein Sommerhaus auf der Insel, in das sich Bettina für mehrere Monate zurückzog.

Dort lebte sie zum Schluss auch das Verhältnis mit ihrem Geliebten Tom aus. Die Ehe von Tom und Ulrike, die eine Pension auf der Insel führen, geht deshalb durch eine tiefe Krise.

Niemand zweifelt daran, dass Alexander eines natürlichen Todes gestorben ist, auch die junge Polizistin Maike, die der Familie seit Kindertagen verbunden ist, zunächst nicht. Dass ein Tourist die Tücken der Gezeiten nicht einschätzen kann, überrascht niemanden. Doch Alexander hätte nach all den Besuchen mit dem Wattenmeer vertraut sein müssen. Einen Selbstmord hält Tochter Mia für ausgeschlossen - Alexander hätte sich verabschiedet, zumindest von ihr. Maike findet heraus, dass Alexander kurz vor seinem Tod mit Tom telefoniert hat, der jedoch jegliche Verwicklung in den Fall abstreitet.

Festgefahrene Konflikte und missglückte Kommunikation scheinen auch das Verhältnis zwischen Bettina und ihrer Tochter Mia zu belasten. Maikes Untersuchungen werden durch die persönlichen Beziehungen, die sie zu den Inselbewohnern pflegt, nicht gerade erleichtert. Die Seebestattung von Alexander führt die Inselbewohner schließlich am Hafen zusammen. Es kommt zum stillen Showdown, und Maike erfasst die ganze Tragik der Entfremdung zweier Menschen.

Darsteller

  • Bettina Halbach - Ina Weisse
  • Alexander Halbach - August Zirner
  • Maike Harms - Bernadette Heerwagen
  • Tom Larson - Jürgen Vogel
  • Mia Halbach - Leonie Benesch
  • Ulrike Larson - Nicolette Krebitz
  • Bengt Harms - Jan Peter Heyne

Stab

  • Regie - Thomas Berger
  • Drehbuch - André Georgi

