Die Flut ist pünktlich

Dort lebte sie zum Schluss auch das Verhältnis mit ihrem Geliebten Tom aus. Die Ehe von Tom und Ulrike, die eine Pension auf der Insel führen, geht deshalb durch eine tiefe Krise.



Niemand zweifelt daran, dass Alexander eines natürlichen Todes gestorben ist, auch die junge Polizistin Maike, die der Familie seit Kindertagen verbunden ist, zunächst nicht. Dass ein Tourist die Tücken der Gezeiten nicht einschätzen kann, überrascht niemanden. Doch Alexander hätte nach all den Besuchen mit dem Wattenmeer vertraut sein müssen. Einen Selbstmord hält Tochter Mia für ausgeschlossen - Alexander hätte sich verabschiedet, zumindest von ihr. Maike findet heraus, dass Alexander kurz vor seinem Tod mit Tom telefoniert hat, der jedoch jegliche Verwicklung in den Fall abstreitet.



Festgefahrene Konflikte und missglückte Kommunikation scheinen auch das Verhältnis zwischen Bettina und ihrer Tochter Mia zu belasten. Maikes Untersuchungen werden durch die persönlichen Beziehungen, die sie zu den Inselbewohnern pflegt, nicht gerade erleichtert. Die Seebestattung von Alexander führt die Inselbewohner schließlich am Hafen zusammen. Es kommt zum stillen Showdown, und Maike erfasst die ganze Tragik der Entfremdung zweier Menschen.