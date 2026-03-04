Film
Die Bürgermeisterin
Ortsbürgermeisterin Claudia Voss steht vor einer Herausforderung: Der Landkreis beschließt, ausgerechnet im beschaulichen Neustadt-Linden ein Heim für Geflüchtete einzurichten.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Sendetermin
- 04.03.2026
- 22:25 - 23:55 Uhr
Claudia will das Beste aus der Situation machen, doch die Pläne für die Gemeinschaftsunterkunft stoßen schnell auf Widerstand, angeführt von Unternehmer Veith Landauer. Claudia ahnt anfangs nicht, dass sie immer weiter ins Visier der rechten Szene gerät.
Je mehr Claudia sich bemüht, zu vermitteln, desto heftiger werden die Einschüchterungen und Anfeindungen. Schließlich muss sogar ihr Privathaus unter Polizeischutz gestellt werden. Claudia und ihre Familie stehen vor einer Zerreißprobe: Ist ihr Engagement es wert, ihre Tochter Leonie, den Familienbetrieb ihres Mannes Peter und sich selbst in Gefahr zu bringen? Claudia erlebt ohnmächtig und zunehmend isoliert, wie sich die Angst in ihr Leben einschleicht.
Darsteller
- Claudia Voss - Anna Schudt
- Peter Voss - Felix Klare
- Leonie Voss - Jule Hermann
- Veith Landauer - Alexander Beyer
- Gerhard Zöllner - Uwe Preuss
- Herr Bäumer - Michael Sideris
- Nadine - Marleen Lohse
- Annemarie - Katharina Behrens
- Hannes Bachmann - Carl Benzschawel
- Pfarrerin Wenz - Nadja Zwanziger
- Dr. Erdem - Mohamed Achour
Stab
- Regie - Christiane Balthasar
- Autor - Magnus Vattrodt