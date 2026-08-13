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Film

Das Zeugenhaus

Nürnberg im Herbst 1945: Zu Beginn der Kriegsverbrecherprozesse richten die US-Amerikaner in einer beschlagnahmten Villa am Stadtrand ein Gästehaus für Zeugen ein.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2014
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 05.11.2026
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
UT
AD

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Hier werden ehemalige NS-Funktionäre und enge Vertraute der Angeklagten, aber auch KZ-Überlebende und Regimegegner untergebracht, die auf ihre Vernehmung oder ihre Aussage im Gerichtshof warten.

Als Gastgeberin soll die eigens dafür engagierte Gräfin Belavar mit festen Hausregeln und gepflegter Konversation eine kultivierte, harmonische Atmosphäre unter den Hausbewohnern schaffen.

Zunächst scheint der Plan aufzugehen: Man arrangiert sich miteinander - und mit der neuen Zeit. Doch mit den ersten Zeugenaussagen im Justizpalast gelangt immer mehr Unausgesprochenes, Unaussprechliches aus der Vergangenheit der Gäste ans Tageslicht.

Darsteller

  • Gräfin Belavar - Iris Berben
  • Erwin Lahousen - Matthias Brandt
  • Gisela Limberger - Gisela Schneeberger
  • Rudolf Diels - Tobias Moretti
  • Henriette "Henny" von Schirach - Rosalie Thomass
  • Heinrich Hoffmann - Udo Samel
  • Marie-Claude Vaillant-Couturier - Vicky Krieps
  • Herr Gärtner - Edgar Selge
  • Emilia - Britta Hammelstein
  • Herr Ross - Matthias Matschke
  • Fabian Flynn - Jeff Burrell
  • Bernstein - Samuel Finzi
  • Elise Krollmann - Johanna Gastdorf
  • u. a. -

Stab

  • Regie - Matti Geschonneck
  • Drehbuch - Magnus Vattrodt

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