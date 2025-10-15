Hauptnavigation

"Das Versprechen": In der Küche steht Fabian (Andreas Döhler) vor seinem Sohn Bendix (Mika Tritto), der auf einem Stuhl sitzt. Fabian umfasst das Gesicht seine Sohnes und sieht ihn eindringlich an. Der Junge erwidert den Blick.

Film

Das Versprechen

Der Berliner U-Bahn-Fahrer Fabian lebt als alleinerziehender Vater mit seinem Sohn Bendix zusammen und hat starke Depressionen. Bendix versteht nicht, was mit seinem Vater los ist.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2021
Datum:
Sendetermin
15.10.2025
22:45 - 00:10 Uhr

Fernsehfilm

Beide versuchen, die Probleme zu überspielen, die sich aus der Krankheit ergeben. Beim Schulsportfest lernt Bendix Jule kennen, die eine psychische Erkrankung hat und in ambulanter Behandlung ist. Sie ist die erste Person, der sich der überforderte Junge anvertraut.

Jule "übersetzt" ihm die Krankheit seines Vaters, die sie von Mitpatienten aus der Tagesklinik kennt. Bendix fängt an, zu verstehen, und erkennt, dass es Hilfe für seinen Vater geben könnte. Er macht das, wovor er sich am meisten fürchtete: Bendix bringt seinen Vater in die Klinik.

Als Bendix dann zu einer Pflegefamilie soll, empfindet er das als Verrat an seinem Vater. In ihm wächst ein ungeheuerlicher Plan, und er überfällt eine Bank.

Darsteller

  • Bendix - Mika Tritto
  • Jule - Ella Morgen
  • Fabian - Andreas Döhler
  • Sina - Christina Große
  • Daniel - Oliver Stokowski
  • Dr. Kahl - Barbara Auer
  • Sophie - Idil Üner
  • Mia - Amira Demirkiran
  • Lisbeth - Laura Schuhrk
  • Adele - Fleurie Malburg
  • Sunny - Mia Kovac
  • und andere -

Stab

  • Regie - Till Endemann
  • Autor - Beate Langmaack

