Das Versprechen

Jule "übersetzt" ihm die Krankheit seines Vaters, die sie von Mitpatienten aus der Tagesklinik kennt. Bendix fängt an, zu verstehen, und erkennt, dass es Hilfe für seinen Vater geben könnte. Er macht das, wovor er sich am meisten fürchtete: Bendix bringt seinen Vater in die Klinik.



Als Bendix dann zu einer Pflegefamilie soll, empfindet er das als Verrat an seinem Vater. In ihm wächst ein ungeheuerlicher Plan, und er überfällt eine Bank.