Film
Das schwarze Quadrat
Die Kunstdiebe Vincent und Nils wollen auf einem Kreuzfahrtschiff ein berühmtes Gemälde übergeben – ohne aufzufallen. Doch dann müssen sie als Bowie- und Elvis-Doubles auf die Bühne.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2021
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 23.12.2025
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- UT
- AD
Denn um auf das Schiff zu kommen, hatten Vincent und Nils zwei Männer überwältigt und deren Identität angenommen. An Bord stellt sich heraus: Die beiden waren Teil des Showprogramms. Vincent und Nils müssen nun deren Rollen einnehmen und als Entertainer auftreten.
Es sollte der letzte große Coup des alternden Vincent sein, und alles läuft schief. Trotz ihrer verzweifelten Bemühungen, nicht aufzufliegen, bekommen bald mehrere Crewmitglieder Wind von der wahren Identität der beiden angeblichen Sänger und dem Wert ihres Diebesgutes. Es entbrennt eine wilde Katz-und-Maus-Jagd um "Das schwarze Quadrat", in deren Verlauf sich Vincent in die Killerin Martha verliebt, die Komplizin der russischen Käufer. Und plötzlich existieren mehrere Kopien des legendären Gemäldes.
Das Spielfilmdebüt von Autor und Regisseur Peter Meister ist eine Komödie über Kunst, Liebe, Freundschaft und die große Frage: Wer hat das echte "Schwarze Quadrat"?
Der Film wurde mehrfach preisgekrönt und Sandra Hüller als Darstellerin der Martha für den Deutschen Filmpreis nominiert.
Darsteller
- Vincent Kowalski - Bernhard Schütz
- Nils Forberg - Jacob Matschenz
- Martha - Sandra Hüller
- Levi Staude - Christopher Schärf
- Helen Caracas - Victoria Trauttmansdorff
- Mia Ricardus - Pheline Roggan
- Bernhard Lossa - Wolfgang Packhäuser
- Harald Sibelius - Tobias van Dieken
- und andere -
Stab
- Regie - Peter Meister
- Autor - Peter Meister