Es sollte der letzte große Coup des alternden Vincent sein, und alles läuft schief. Trotz ihrer verzweifelten Bemühungen, nicht aufzufliegen, bekommen bald mehrere Crewmitglieder Wind von der wahren Identität der beiden angeblichen Sänger und dem Wert ihres Diebesgutes. Es entbrennt eine wilde Katz-und-Maus-Jagd um "Das schwarze Quadrat", in deren Verlauf sich Vincent in die Killerin Martha verliebt, die Komplizin der russischen Käufer. Und plötzlich existieren mehrere Kopien des legendären Gemäldes.



Das Spielfilmdebüt von Autor und Regisseur Peter Meister ist eine Komödie über Kunst, Liebe, Freundschaft und die große Frage: Wer hat das echte "Schwarze Quadrat"?



Der Film wurde mehrfach preisgekrönt und Sandra Hüller als Darstellerin der Martha für den Deutschen Filmpreis nominiert.