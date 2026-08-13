Film
Butter bei die Fische
In einem Dorf in Schleswig-Holstein sorgt sich Dorfpastor Hans-Uwe um seinen Bruder Fiedje und seine Freunde Heinrich und Knud. Seit Jahren sind die Männer solo. Hans-Uwe hat einen Plan.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2009
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 23.02.2027
- Petra Koslowski - Ulrike Kriener
- Hans-Uwe Petersen - Peter Heinrich Brix
- Inge - Gerburg Jahnke
- Knud - Jan-Peter Heyne
- Helena - Rike Schmid
- Fiedje - Jens Münchow
- Stefanie - Elena Uhlig
- Heinrich - Bjarne Mädel
- Klara - Luisa Helmer
- Tante Borste - Renate Delfs
- Mikis - Oliver Wnuk
- Klaus Kröse - Uwe Rohde
- Regie - Lars Jessen
- Autor - Georg Weber