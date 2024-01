Trotz seiner Vorbehalte übernimmt er diesen Job, der ihn mit seiner traumatischen Vergangenheit in Siebenbürgen konfrontiert. Eigentlich wollte er nie mehr zurück in seine Geburtsstadt Kronstadt/Brașov.



Früher als Soldat in Afrika auf das Suchen von verschollenen Personen spezialisiert, jobbt Hans Schüssler mittlerweile als schlecht bezahlter Sicherheitsmann. Den spurlos verschwundenen Manager des Holzkonzerns Sasse ausfindig zu machen, ist zwar ein zwielichtiger, aber lukrativer Auftrag. So macht Schüssler sich etwas widerwillig auf den Weg nach Rumänien.



Er trifft seine alte Jugendliebe Silvia wieder. Mit ihrem guten Ruf als Deutschstämmige kandidiert sie ausgerechnet im idyllischen Kronstadt am Fuß der Karpaten als Bürgermeisterin und verhält sich in ihrem Karrierebestreben suspekt.



Trotz anwachsender Anfeindungen besucht Schüssler unbeirrt Karin Baumann, die Ehefrau des Managers, die in der Umweltbewegung aktiv ist, befragt den Förster und eine deutsch-ungarische Geologieprofessorin. So nähert er sich dem Geheimnis um das Verschwinden des wichtigen Managers.



Ein Erdrutsch infolge der Abholzungen in den Karpaten, dem größten Urwald Europas, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Hans erfährt bittere, überraschende Wahrheiten – sowohl über dubios eingesetzte EU-Gelder als auch über eine skrupellos agierende Holzmafia, über das abrupte Ende seiner Jugendliebe und über seinen eigenen Lebenslauf.