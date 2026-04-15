Film
Blindspot
Nach dem schweren Autounfall seiner Frau Anara sucht Max hinter den Hochglanzfassaden Frankfurts nach Antworten und gerät in eine Abwärtsspirale aus Intrigen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2024
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.04.2027
- Ton
- AD
Anara ist komatös, aber am Leben. Die Polizei vermutet, dass ihr Wagen manipuliert wurde. Max verdächtigt seinen Kollegen Patrick, involviert zu sein. Das Team pitcht erfolgreich ihre Software an einen mächtigen Scheich.
Der Mordversuch könnte auch Max gegolten haben, zudem wird er von einem bedrohlichen Fremden verflogt. Max wird von allen Seiten in die Enge getrieben - sogar der Scheich könnte Teil der Verschwörung sein. Saskia ist seine letzte Verbündete, aber sie muss Schadensbegrenzung betreiben, damit der Deal nicht auseinanderfällt. Alle Fäden scheinen in einem mysteriösen Club zusammenzulaufen und Max muss zu drastischen Maßnahmen greifen, um sein perfektes Leben zurückzugewinnen.
Darsteller
- Max van Veeren - Klaus Steinbacher
- Anara van Veeren - Marlene Tanczik
- Saskia Blankenstein - Felicitas Woll
- Patrick Reitwald - Marcus Mittermeier
- Said - Tariq Al-Saies
- Scheich - David A. Hamade
- Assistent des Scheichs - Said Waly
- Veronika - Anke Sevenich
- Polizist - Stefan Graf
- Polizistin - Kathrin-Marén Enders
- Dr. Rebecca Williams - Dalila Abdallah
- Anwältin - Christina Geiße
Stab
- Regie - Hannu Salonen
- Autor - Marc. O. Seng