Film
Beste Bescherung
Kurz vor Heiligabend herrscht bei Großfamilie Maillinger Adventstrubel der etwas anderen Art: Es geht um eine Steuerhinterziehung.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2013
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.11.2026
- Ton
- UT
- Karl Maillinger - Friedrich von Thun
- Anna Maillinger - Sophie von Kessel
- Ben - Misel Maticevic
- Vince Maillinger - Marc Hosemann
- Tom Maillinger - Fabian Hinrichs
- Miriam Maillinger - Anneke Schwabe
- Dina - Franziska Schlattner
- Susan - Petra Schmidt-Schaller
- Rosalie - Gundi Ellert
- Stefan - Frederic Linkemann
- u. a. -
- Regie - Rainer Kaufmann
- Autor - Kathrin Richter, Jürgen Schlagenhof