Film
An seiner Seite
Charlotte ist überglücklich, nach vielen Jahren nach München zurückzukehren. Ihr gesamtes Leben hat sie in den Dienst der Karriere ihres Mannes gestellt, des Stardirigenten Walter Kler.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2021
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.04.2027
- Ton
- UT
- AD
Nach internationalen Engagements hat er die Orchesterleitung in München angenommen. Charlotte hatte genug von dem luxuriösen Nomadenleben und wünschte sich ein echtes Zuhause, um endlich mehr Zeit mit ihrer Tochter Viola und Enkelin Lisa verbringen zu können.
Walter scheint es allerdings nicht ganz so ernst zu sein mit der Sesshaftigkeit. Er hat sich noch nicht so recht mit dem neuen Lebensabschnitt abgefunden, denn er liebäugelt bereits insgeheim mit einem Engagement in New York, von dem er seiner Frau allerdings nichts erzählt. Durch einen Zufall erfährt Charlotte davon und ist zutiefst enttäuscht.
Erst der Besuch eines Fremden rüttelt Charlotte auf: Der frisch verwitwete Martin Scherer bittet um ein wenig Erde aus dem Garten der Klers für das Grab seiner dort aufgewachsenen Frau. Der bodenständige Bademeister hilft Charlotte nicht nur beim Einrichten des Hauses, er wird auch zur Lebenshilfe, als Charlotte sich den heftigen Vorwürfen ihrer Tochter Viola ausgesetzt sieht, sie vernachlässigt zu haben.
Viola ist in Internaten groß geworden, weil ihre Eltern davon überzeugt waren, dass ihr künstlerisches Nomadenleben nichts für ein Kind wäre. Martin Scherers Rat führt zum klärenden Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Auch Walter, der den neuen Bekannten seiner Frau eher misstrauisch beäugt, erkennt nach einem Gespräch mit Martin eigene Fehler.
Darsteller
- Charlotte Kler - Senta Berger
- Walter Kler - Peter Simonischek
- Martin Scherer - Thomas Thieme
- Viola Frankenberg - Antje Traue
- Grit Scherer - Marlene Morreis
- Herr Schneider - Florian Karlheim
- Natalie Noirot - Petra Michelle Nérette
- Lisa Frankenberg - Laila Padotzke
- Clemens von Glaubitz - René Dumont
- Irene von Glaubitz - Katrin Anne Hess
- Annemarie Mühling - Andrea Beblo Krause
- Andi - Maximilian Allgeier
- Stefan - Markus Ertelt
- Antonio - David Verhoeven
- und andere -
Stab
- Regie - Felix Karolus
- Autor - Florian Iwersen, Felix Karolus