Denn einige von ihnen erleben in diesem Urlaub ihre erste Liebe, den ersten Sex und was dabei so alles schieflaufen kann.



"Get Lucky – Sex verändert alles" ist eine erotische Teenie-Sommer-Komödie mit vielen jungen Newcomer-Schauspielern. Der Film wurde inspiriert von den "Make Love"-Aufklärungsbüchern von Ann-Marlene Henning und entstand unter ihrer Mitwirkung. Er will ein junges Publikum unterstützen bei der Suche nach einer selbstbestimmten Sexualität.



Regisseurin und Comic-Künstlerin Ziska Riemann machte bereits mit ihrem explosiven Teenage-Drama-Debüt "Lollipop Monster" auf ihr Talent aufmerksam. Nach ihrem zweiten Film, "Electric Girl", erzählt sie auch in ihrem dritten Kinofilm, "Get Lucky – Sex verändert alles", einfühlsam und unterhaltsam von den Gefühlsnöten Jugendlicher.