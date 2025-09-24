Film
Das Geheimnis des Totenwaldes (1/3)
Im niedersächsischen Iseforst werden im Sommer 1989 kurz nacheinander zwei Liebespaare tot im Wald aufgefunden. Der zweite Doppelmord geschieht unbemerkt quasi vor den Augen der Polizei.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 11.09.2026
- Ton
- AD
Die brutalen Morde versetzen die Region in Angst und Schrecken. Zur selben Zeit wird in Hamburg Thomas Bethge zum neuen LKA-Chef ernannt. Es ist ein weiterer Sprung auf der Karriereleiter für den herausragenden und gewissenhaften Polizisten.
Bethge plagen aber seit einiger Zeit große private Sorgen: Seine Schwester Barbara, die in Weesenburg lebt, scheint die Trennung von ihrem Ehemann, dem erfolgreichen Unternehmer Robert Neder, nicht zu verkraften und sucht Trost im Alkohol. Ihre Familie versucht, die labile junge Frau nach Kräften zu unterstützen.
Zum Ermittlerteam bei den Weesenburger Doppelmorden gehört auch die neue Kommissarin Anne Bach. Die junge Frau wird von ihren Kollegen zunächst nicht ernstgenommen und herablassend behandelt, obwohl sie die Ermittlungen nach einem möglichen Täter mit klugen Beobachtungen voranbringt. Sie vermutet, dass es einen Mittäter gegeben haben muss. Hauptverdächtiger ist Hans Lingner, ein Bildhauer, der mit seiner Familie in einem Haus im Iseforst lebt und seine Frau bedroht haben soll.
Dann verschwindet Barbara Neder nach einem Treffen mit ihrem Mann Robert spurlos über Nacht aus ihrem Haus. Barbara hatte zuletzt wieder Kontrolle über ihr Leben gewonnen und zusammen mit ihrer Tochter Theresa gemeinsame Pläne für die Zukunft geschmiedet.
Thomas Bethge verlangt, dass die Weesenburger Polizei Barbaras Wohnung als Tatort behandelt. Für ihn wirft das mysteriöse Verschwinden seiner Schwester viele Fragen auf: Gibt es zwischen den Doppelmorden im Iseforst und dem Verschwinden seiner Schwester einen Zusammenhang? Welche Rolle spielt der mit einer ehemaligen Schönheitskönigin verheiratete Friedhofsgärtner Jürgen Becker, den Barbara Neder wenige Tage zuvor auf einer Party kennengelernt hat? Bethge verspricht seiner verzweifelten Mutter, seine spurlos verschwundene Schwester zu finden.
Doch die Polizei in Weesenburg wehrt sich gegen seine vermeintlichen Einmischungsversuche und verweist den Hamburger Polizisten auf seine nicht gegebene Zuständigkeit. Die niedersächsischen Polizisten vermuten zunächst einen Racheakt an dem hochrangigen Hamburger Polizisten und verdächtigen schließlich seinen Schwager. Sie vermuten, dass die eifersüchtige Barbara versucht habe, ihren Mann zu erpressen. Doch es gibt Meldungen von weiteren Frauen, die verschwunden sind. Wurde Barbara Neder Opfer eines Serientäters?
Basierend auf wahren Begebenheiten, erzählt der dreiteilige Fernsehfilm die packende, jahrzehntelange Suche eines Kriminalisten nach der Wahrheit, bei der er immer wieder auf Ermittlungspannen und Ungereimtheiten stößt.
Redaktionshinweis: Die beiden weiteren Folgen des dreiteiligen Fernsehfilms zeigt 3sat an den kommenden Freitagen jeweils um 20.15 Uhr.
Besetzung
- Thomas Bethge - Matthias Brandt
- Anne Bach - Karoline Schuch
- Silke Bodenbender - Silke Bodenbender
- Jan Gerke - August Wittgenstein
- Robert Neder - Nicholas Ofczarek
- Marianne Bethge - Jenny Schily
Stab
- Regie - Sven Bohse
- Drehbuch - Stefan Kolditz