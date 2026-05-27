CopStories (2/10) - Zund

Kristina Bangert (Chefinspektorin Helga Rauper), Erwin Leder (Professor Wagenstein).

Quelle: ORF

Der ist nicht nur ein skrupelloser Typ, sondern auch schuld an den Problemen von Altans Bruder - und er ist mit den Uslu-Brüdern verwandt. Altan vertraut sich deswegen Bergfeld an. Währenddessen versuchen Lukas und Leila in verdeckter Ermittlung einem gesuchten Verbrecher eine Falle zu stellen.



Auf der Polizeiinspektion bekommt Helga, deren Mann schon länger in Krankenstand ist, Besuch von ihrem früheren Deutschprofessor. Der will Anzeige gegen zwei Schülerinnen erstatten, die ihn schon länger tyrannisieren, und zwar wegen versuchtem Mord.