Film
CopStories (2/10) - Zund
Ein türkischer Gemischtwarenhändler wird um Schutzgeld erpresst. Als Eberts und Altan den Spuren folgen, treffen sie auf Dogan.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2012
- Datum:
- Sendetermin
- 01.07.2026
- 00:40 - 01:25 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Der ist nicht nur ein skrupelloser Typ, sondern auch schuld an den Problemen von Altans Bruder - und er ist mit den Uslu-Brüdern verwandt. Altan vertraut sich deswegen Bergfeld an. Währenddessen versuchen Lukas und Leila in verdeckter Ermittlung einem gesuchten Verbrecher eine Falle zu stellen.
Auf der Polizeiinspektion bekommt Helga, deren Mann schon länger in Krankenstand ist, Besuch von ihrem früheren Deutschprofessor. Der will Anzeige gegen zwei Schülerinnen erstatten, die ihn schon länger tyrannisieren, und zwar wegen versuchtem Mord.
Besetzung:
Mit Michael Steinocher (Inspektor Sylvester Thaler), David Miesmer (Abteilungsinspektor Florian Fehenberger), Holger Schober (Abteilungsinspektor Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Inspektorin Tina Zauner), Martin Leutgeb (Bezirksinspektor Matthias Gerber), Kristina Bangert (Chefinspektorin Helga Rauper), Johannes Zeiler (Oberst Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Gruppeninspektor Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Abteilungsinspektor Altan Uslu), Claudia Kottal (Bezirksinspektorin Leila Mikulov), Serge Falck (Chefinspektor Lukas Moosburger), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Robert Palfrader (Peter), Maddalena-Noemi Hirschal (Susanne), Jevgeni Sitochin (Obradovic), Erwin Leder (Professor Wagenstein), Sylvia Eisenberger (Frau Hartmann)
Buch: Guntmar Lasnig (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Christopher Schier