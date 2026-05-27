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Das Bild zeigt zwei Männer in einem geschlossenen Raum, in dem gedämpftes Licht herrscht. Der Mann links hat dunkles, welliges Haar und trägt ein dunkles Hemd, während er sich über den anderen Mann beugt und ernsthaft mit ihm spricht. Der Mann rechts hat kurze, hellere Haare und trägt einen dunklen Anzug mit einem Hemd. Er hat eine nachdenkliche oder besorgte Miene und hält seine Hand an sein Kinn, als ob er über etwas Gravierendes nachdenkt. Im Hintergrund ist eine verschwommene Gestalt sichtbar, die den Eindruck eines weiteren Mannes vermittelt. Die Atmosphäre wirkt angespannt und geheimnisvoll.

Film

CopStories (2/10) - Zund

Ein türkischer Gemischtwarenhändler wird um Schutzgeld erpresst. Als Eberts und Altan den Spuren folgen, treffen sie auf Dogan.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2012
Datum:
Sendetermin
01.07.2026
00:40 - 01:25 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Das Bild zeigt eine Szene aus einer Krimiserie. Im Vordergrund sitzt ein Mann mit blasser Haut und unregelmäßigen Gesichtszügen. Er trägt einen grauen Anzug mit einem weißen Hemd und einer gemusterten Krawatte. Seine Brille hat feine Gläser, und er hat ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Im Hintergrund steht eine Frau, die in einer blauen Polizeiuniform gekleidet ist. Ihre Haare sind blond und zu einem Zopf gebunden. Die Umgebung erscheint dunkel und wird hauptsächlich durch die Gesichter der beiden Hauptfiguren beleuchtet. Es handelt sich wahrscheinlich um ein Gespräch in einem Verhörraum.
Kristina Bangert (Chefinspektorin Helga Rauper), Erwin Leder (Professor Wagenstein).
Quelle: ORF

Der ist nicht nur ein skrupelloser Typ, sondern auch schuld an den Problemen von Altans Bruder - und er ist mit den Uslu-Brüdern verwandt. Altan vertraut sich deswegen Bergfeld an. Währenddessen versuchen Lukas und Leila in verdeckter Ermittlung einem gesuchten Verbrecher eine Falle zu stellen.

Auf der Polizeiinspektion bekommt Helga, deren Mann schon länger in Krankenstand ist, Besuch von ihrem früheren Deutschprofessor. Der will Anzeige gegen zwei Schülerinnen erstatten, die ihn schon länger tyrannisieren, und zwar wegen versuchtem Mord.

Besetzung:

Mit Michael Steinocher (Inspektor Sylvester Thaler), David Miesmer (Abteilungsinspektor Florian Fehenberger), Holger Schober (Abteilungsinspektor Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Inspektorin Tina Zauner), Martin Leutgeb (Bezirksinspektor Matthias Gerber), Kristina Bangert (Chefinspektorin Helga Rauper), Johannes Zeiler (Oberst Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Gruppeninspektor Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Abteilungsinspektor Altan Uslu), Claudia Kottal (Bezirksinspektorin Leila Mikulov), Serge Falck (Chefinspektor Lukas Moosburger), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Robert Palfrader (Peter), Maddalena-Noemi Hirschal (Susanne), Jevgeni Sitochin (Obradovic), Erwin Leder (Professor Wagenstein), Sylvia Eisenberger (Frau Hartmann)

Buch: Guntmar Lasnig (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Christopher Schier

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