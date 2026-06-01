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Das Bild zeigt zwei Männer in einem engen, schattigen Durchgang. Der Mann auf der linken Seite trägt eine schwarze Jacke und hat kurze, dunkle Haare. Er schaut intensiv und konfrontativ auf den Mann rechts, der in einem schwarzen Anzug gekleidet ist. Der zweite Mann lehnt mit dem Kopf gegen eine Wand und hat eine entspannte, fast hilflose Miene. Die Hand des Mannes in der Jacke greift nach dem Kinn des Mannes im Anzug, was die Spannung zwischen den beiden deutet. Im Hintergrund sind unscharf Holzpaletten und eine weitere Wand sichtbar, während der Bereich hinter den beiden Männern hell erleuchtet ist. Die Szene vermittelt eine dramatische Atmosphäre, die möglicherweise eine Auseinandersetzung oder ein emotionales Gespräch zwischen den beiden Charakteren andeutet.

Film

CopStories (4/10) - Und gusch!

Eigentlich sollten nach der Vorstellung von Bezirkspolitikerin Selma Kumran-Effenberg Arbeitslose zur Unterstützung der Polizei und zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls eingesetzt werden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.07.2026
00:45 - 01:30 Uhr
Das Bild zeigt eine Szene aus einer Polizeisituation in einem Büro. Im Vordergrund ist eine junge Frau zu sehen, die auf einem Tisch kniet und nach vorne gebeugt ist. Sie trägt ein pinkes Oberteil und helle Jeans. Zwei Polizisten helfen dabei, sie zu halten. Einer der Polizisten ist ein Mann in einer blauen Uniform, der ihren Arm greift. Die zweite Polizistin, ebenfalls in blauer Uniform, unterstützt ihn. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Jalousien sowie einige Büroeinrichtungen wie ein Schreibtisch und eine Bilderrahmen sichtbar. Die gesamte Szene vermittelt eine angespannte Atmosphäre und deutet auf eine ernste Situation hin.
Im Bild (v.li.): Doris Hindinger (Anna Hofer), Holger Schober (Roman Mohácsi), Kristina Bangert (Helga Rauper).
Quelle: ORF

Nur: Das klappt beides nicht so wirklich.

Einen schwierigen Start hat auch Eberts mit seiner Therapeutin, bei der er seine rassistischen Vorurteile behandeln lassen soll. Helga müht sich sowohl privat mit ihrem Mann als auch beruflich mit dem anstrengenden Ehepaar Hofer ab.

Matthias wird um Hilfe gebeten, weil eine Frau sich sorgt, dass im Stock über ihr ein Kind misshandelt wird und Sylvester gerät in die Hände eines christlichen Fundamentalisten. Altan und Efe schließlich kommen immer mehr dahinter, in welch gefährlicher Zwickmühle sie wegen ihres kriminellen Verwandten Dogan stecken.

Besetzung:

Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Matthias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Altan Uslu), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Moosburger), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Sonja Romei (Gloria Michaelis), David Oberkogler (Toni Rauper), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Michael Thomas (Hans Hofer), Doris Hindinger (Anna Hofer), Stephanie Taussig (Lisa Hammerer), Christian Strasser (Pepi Strasser), Thomas Nash (Aaron Okovic), Manfred Schmid (Klaus Wipplinger), Christoph Feurstein (Reporter)

Buch: Mike Majzen (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Christopher Schier

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