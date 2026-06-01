Film
CopStories (4/10) - Und gusch!
Eigentlich sollten nach der Vorstellung von Bezirkspolitikerin Selma Kumran-Effenberg Arbeitslose zur Unterstützung der Polizei und zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls eingesetzt werden.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 02.07.2026
- 00:45 - 01:30 Uhr
Nur: Das klappt beides nicht so wirklich.
Einen schwierigen Start hat auch Eberts mit seiner Therapeutin, bei der er seine rassistischen Vorurteile behandeln lassen soll. Helga müht sich sowohl privat mit ihrem Mann als auch beruflich mit dem anstrengenden Ehepaar Hofer ab.
Matthias wird um Hilfe gebeten, weil eine Frau sich sorgt, dass im Stock über ihr ein Kind misshandelt wird und Sylvester gerät in die Hände eines christlichen Fundamentalisten. Altan und Efe schließlich kommen immer mehr dahinter, in welch gefährlicher Zwickmühle sie wegen ihres kriminellen Verwandten Dogan stecken.
Besetzung:
Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Matthias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Altan Uslu), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Moosburger), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Sonja Romei (Gloria Michaelis), David Oberkogler (Toni Rauper), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Michael Thomas (Hans Hofer), Doris Hindinger (Anna Hofer), Stephanie Taussig (Lisa Hammerer), Christian Strasser (Pepi Strasser), Thomas Nash (Aaron Okovic), Manfred Schmid (Klaus Wipplinger), Christoph Feurstein (Reporter)
Buch: Mike Majzen (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Christopher Schier