CopStories (4/10) - Und gusch!

Im Bild (v.li.): Doris Hindinger (Anna Hofer), Holger Schober (Roman Mohácsi), Kristina Bangert (Helga Rauper).

Quelle: ORF

Nur: Das klappt beides nicht so wirklich.



Einen schwierigen Start hat auch Eberts mit seiner Therapeutin, bei der er seine rassistischen Vorurteile behandeln lassen soll. Helga müht sich sowohl privat mit ihrem Mann als auch beruflich mit dem anstrengenden Ehepaar Hofer ab.



Matthias wird um Hilfe gebeten, weil eine Frau sich sorgt, dass im Stock über ihr ein Kind misshandelt wird und Sylvester gerät in die Hände eines christlichen Fundamentalisten. Altan und Efe schließlich kommen immer mehr dahinter, in welch gefährlicher Zwickmühle sie wegen ihres kriminellen Verwandten Dogan stecken.