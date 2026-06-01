Film
CopStories (5/10) - Strizzi
Eine schwer verletzte junge Prostituierte, Simone, wird von Kolleginnen auf der Polizeiinspektion abgeliefert. Helga und Leila starten ihre Ermittlungen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 02.07.2026
- 23:55 - 00:45 Uhr
Dabei stoßen sie bald auf Boris, den Zuhälter des Mädchens.
Um Misshandlung geht es auch im Fall Benny Bruckner. Benny, ein siebenjähriger Stöpsel terrorisiert den Aufseher einer Fitnesshalle, Sylvester Thaler versucht das zu klären - nicht zuletzt, weil er bei der Tochter des Opfers Eindruck schinden möchte.
Lukas und Altan wiederum sind an einer Raubüberfallserie dran, bei der die Täter scheinbar endlich einen Fehler gemacht haben und erwischt werden könnten. Altans Sorgen mit seinem Bruder Efe und seinem Cousin Dogan bleiben währenddessen Eberts, der immer noch Innendienst verrichten muss, nicht verborgen.
Besetzung:
Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Matthias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Altan Uslu), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Moosburger), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Sonja Romei (Gloria Michaelis), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Martina Ebm (Simone), Julia Jelinek (Daniela), Eva Maria Gintsberg (Ärztin), Rainer Wöss (Max Kanter), Johannes Gaan (Laurenz Kanter), Larissa Marolt (Nicky Helmer), Angelika Niedetzky (Karin Bruckner), Aleksander Petrovic (Boris Deschenko)
Buch: Mike Majzen und Ivo Schneider (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Paul Harather