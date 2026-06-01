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Das Bild zeigt eine Szene aus der Fernsehsendung "CopStories". Im Vordergrund sind drei Frauen abgebildet. Links steht eine Frau mit lockigem, dunklem Haar, die eine schwarze Bluse trägt und eine andere Frau festhält. Diese sieht erschöpft und verletzt aus, trägt ein rotes, ärmelloses Kleid und hat lange, dunkle, lockige Haare. Rechts von ihr steht eine Polizeibeamtin in einer blauen Uniform, die ein Symbol auf ihrer Schulter trägt, und hat eine betonte Körpersprache, als würde sie die Situation deeskalieren. Im Hintergrund sind weitere Personen und Gebäude zu sehen, typisch für eine städtische Umgebung, mit geparkten Autos auf der Straße. Die Atmosphäre wirkt angespannt.

Film

CopStories (5/10) - Strizzi

Eine schwer verletzte junge Prostituierte, Simone, wird von Kolleginnen auf der Polizeiinspektion abgeliefert. Helga und Leila starten ihre Ermittlungen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.07.2026
23:55 - 00:45 Uhr
Das Bild zeigt zwei Männer, die in einem Raum stehen, der mit verschiedenen Alltagsgegenständen und Pflanzen dekoriert ist. Der Mann links hat blonde, kurze Haare und trägt eine braune Lederjacke über einem blauen Hemd. Er schaut ernst in die Kamera. Der Mann rechts hat dunkle, kurze Haare und trägt ein graues T-Shirt. In seiner rechten Hand hält er einen Ausweis, der als Polizeiausweis erkennbar ist. Im Hintergrund sind unscharfe Gegenstände zu sehen, darunter mögliche Möbel und weiterführende Dekoration. Die Lichtverhältnisse sind hell, was darauf hinweist, dass es sich um einen Raum mit Fenstern handeln könnte. Die allgemeine Atmosphäre des Bildes scheint ernst und dennoch alltäglich zu sein.
Im Bild (v.li.): Serge Falck (Lukas Moosburger), Fahri Yardim (Altan Uslu).
Quelle: ORF

Dabei stoßen sie bald auf Boris, den Zuhälter des Mädchens.

Um Misshandlung geht es auch im Fall Benny Bruckner. Benny, ein siebenjähriger Stöpsel terrorisiert den Aufseher einer Fitnesshalle, Sylvester Thaler versucht das zu klären - nicht zuletzt, weil er bei der Tochter des Opfers Eindruck schinden möchte.

Lukas und Altan wiederum sind an einer Raubüberfallserie dran, bei der die Täter scheinbar endlich einen Fehler gemacht haben und erwischt werden könnten. Altans Sorgen mit seinem Bruder Efe und seinem Cousin Dogan bleiben währenddessen Eberts, der immer noch Innendienst verrichten muss, nicht verborgen.

Besetzung:

Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Matthias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Altan Uslu), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Moosburger), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Sonja Romei (Gloria Michaelis), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Martina Ebm (Simone), Julia Jelinek (Daniela), Eva Maria Gintsberg (Ärztin), Rainer Wöss (Max Kanter), Johannes Gaan (Laurenz Kanter), Larissa Marolt (Nicky Helmer), Angelika Niedetzky (Karin Bruckner), Aleksander Petrovic (Boris Deschenko)

Buch: Mike Majzen und Ivo Schneider (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Paul Harather

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