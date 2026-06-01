CopStories (5/10) - Strizzi

Im Bild (v.li.): Serge Falck (Lukas Moosburger), Fahri Yardim (Altan Uslu).

Quelle: ORF

Dabei stoßen sie bald auf Boris, den Zuhälter des Mädchens.



Um Misshandlung geht es auch im Fall Benny Bruckner. Benny, ein siebenjähriger Stöpsel terrorisiert den Aufseher einer Fitnesshalle, Sylvester Thaler versucht das zu klären - nicht zuletzt, weil er bei der Tochter des Opfers Eindruck schinden möchte.



Lukas und Altan wiederum sind an einer Raubüberfallserie dran, bei der die Täter scheinbar endlich einen Fehler gemacht haben und erwischt werden könnten. Altans Sorgen mit seinem Bruder Efe und seinem Cousin Dogan bleiben währenddessen Eberts, der immer noch Innendienst verrichten muss, nicht verborgen.