CopStories (8/10) - Oida?

Im Bild (v.li.): Fahri Yardim (Altan Uslu), Hakan Yavas (Dogan).

Quelle: ORF

Zur selben Zeit müssen Leila und Florian einem Mann die Nachricht vom Tod seines Sohnes überbringen, während Altan immer tiefer in das kriminelle Netzwerk Dogans eindringt.



Tina begibt sich selbst in Gefahr, als sie einer Frau hilft, sich gegen ihren gewalttätigen Mann zu schützen und Lukas bringt einen Mann, der wichtige Unterlagen verloren hat, zuerst zum Weinen und später in Verlegenheit.



Eberts schließlich nimmt einen Verdächtigen fest. Volkan Üzurut kommt aber überraschend bald wieder auf freien Fuß, irgendjemand hält seine schützende Hand über den jugendlichen Kriminellen.