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Das Bild zeigt eine spannungsgeladene Szene in einem Innenraum, vermutlich einer Wohnung oder einem Büro. Im Vordergrund stehen vier Personen. Eine Frau, gekleidet in eine Polizeiuniform, hält eine Waffe in der Hand und schaut entschlossen. Neben ihr steht ein Mann in einem hellen Hemd, der mit einem orangenen Mantel bedeckt ist; er hat eine besorgte Miene. Hinter ihm befinden sich zwei weitere Personen: eine Frau in einem olivfarbenen Outfit, die ebenfalls eine Waffe hält, und ein Mann in einer Polizeiuniform, der eine Waffe in Richtung des Betrachters richtet. Der Raum hat helle Wände und eine moderne Holz-Küche im Hintergrund, die einige Küchengeräte und Ablagen zeigt. Vor den Fenstern befinden sich helle Vorhänge, die Licht hereinlassen. Die Pose der Charaktere deutet auf eine kritische Situation hin, in der sich alle Beteiligten in Alarmbereitschaft befinden.

Film

CopStories (8/10) - Oida?

Helga, Mathias und Sylvester kümmern sich um eine Gruppe von resoluten Pensionisten, die von Trickbetrügern um viel Geld gebracht wurden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.07.2026
00:40 - 01:25 Uhr

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Cop Stories Sendetypical

CopStories

Das Bild zeigt zwei Männer, die sich in einem Restaurant oder einem Café unterhalten. Der Mann links hat kurze, dunkelbraune Haare und trägt eine schwarze Jacke über einem grauen T-Shirt. Er sieht nachdenklich aus und hat einen leichten Schnurrbart. Der Mann rechts hat ebenfalls kurze Haare, ist ordentlich gekleidet in einem gestreiften Anzug und einem lila Hemd. Er beugt sich leicht über den Tisch, während er intensiv mit dem anderen spricht. Im Hintergrund sind weitere Personen zu sehen, die ebenfalls in dem Lokal sitzen. Die Tischdecke ist blau mit gelb karierten Mustern. Auf dem Tisch stehen ein Glas Tee und ein Teller mit kleinem Gebäck. An den Wänden sind dekorative Elemente, einschließlich Pflanzen und einer Art Wandverkleidung zu sehen, die dem Raum eine gemütliche Atmosphäre verleiht.
Im Bild (v.li.): Fahri Yardim (Altan Uslu), Hakan Yavas (Dogan).
Quelle: ORF

Zur selben Zeit müssen Leila und Florian einem Mann die Nachricht vom Tod seines Sohnes überbringen, während Altan immer tiefer in das kriminelle Netzwerk Dogans eindringt.

Tina begibt sich selbst in Gefahr, als sie einer Frau hilft, sich gegen ihren gewalttätigen Mann zu schützen und Lukas bringt einen Mann, der wichtige Unterlagen verloren hat, zuerst zum Weinen und später in Verlegenheit.

Eberts schließlich nimmt einen Verdächtigen fest. Volkan Üzurut kommt aber überraschend bald wieder auf freien Fuß, irgendjemand hält seine schützende Hand über den jugendlichen Kriminellen.

Besetzung:

Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Mathias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Altan Uslu), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Moosburger), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Aaron Karl (Volkan Üzurut), Sonja Romei (Gloria Michaelis), Heinz Trixner (Jakob Gerlach), Julian Lohmann (Michael Stürmer), Günther Lainer (Paul Sindelar), Maddalena Hirschal (Susanne), Jaschka Lämmert (Janine Klein), Thomas Mraz (Guido Klein), Michael Walde-Berger (Herr Vogelsang)

Buch: Guntmar Lasnig (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Barbara Eder

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