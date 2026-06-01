Film
CopStories (8/10) - Oida?
Helga, Mathias und Sylvester kümmern sich um eine Gruppe von resoluten Pensionisten, die von Trickbetrügern um viel Geld gebracht wurden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.07.2026
- 00:40 - 01:25 Uhr
Zur selben Zeit müssen Leila und Florian einem Mann die Nachricht vom Tod seines Sohnes überbringen, während Altan immer tiefer in das kriminelle Netzwerk Dogans eindringt.
Tina begibt sich selbst in Gefahr, als sie einer Frau hilft, sich gegen ihren gewalttätigen Mann zu schützen und Lukas bringt einen Mann, der wichtige Unterlagen verloren hat, zuerst zum Weinen und später in Verlegenheit.
Eberts schließlich nimmt einen Verdächtigen fest. Volkan Üzurut kommt aber überraschend bald wieder auf freien Fuß, irgendjemand hält seine schützende Hand über den jugendlichen Kriminellen.
Besetzung:
Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Mathias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Altan Uslu), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Moosburger), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Aaron Karl (Volkan Üzurut), Sonja Romei (Gloria Michaelis), Heinz Trixner (Jakob Gerlach), Julian Lohmann (Michael Stürmer), Günther Lainer (Paul Sindelar), Maddalena Hirschal (Susanne), Jaschka Lämmert (Janine Klein), Thomas Mraz (Guido Klein), Michael Walde-Berger (Herr Vogelsang)
Buch: Guntmar Lasnig (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Barbara Eder