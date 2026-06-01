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Auf dem Bild sind drei Personen in einem Innenraum zu sehen. Die Szene scheint in einer Wohnung zu spielen. An der linken Seite steht eine Frau mit blonden, welligen Haaren, die ein graues, figurbetontes Kleid trägt und eine Strickjacke anhat. Sie lächelt und interagiert mit den anderen Personen. In der Mitte steht ein Mann, der ein khaki-farbenes Hemd trägt, mit einem schelmischen Lächeln auf dem Gesicht. Er hält eine Polizeimarke oder einen Ausweis in der Hand, der an einer Kette um seinen Hals hängt. Rechts neben ihm steht ein weiterer Mann mit kurzen, dunklen Haaren, der eine schwarze Jacke und ein T-Shirt trägt. Er sieht nachdenklich aus und schaut in Richtung des Mannes in der Mitte. Im Hintergrund sind Wände in hellen Farben sowie eine Kücheneinheit zu erkennen. Die Türöffnung lässt darauf schließen, dass der Raum gut beleuchtet ist. Die Atmosphäre scheint freundlich, jedoch auch ein wenig angespannt, angesichts der Thematik, die im Kontext des Films behandelt wird.

Film

CopStories (6/10) - Nackerpatzl

Ein Bekannter von Matthias kommt auf die Polizeiinspektion, um ihn um Hilfe bei der Suche nach seiner Tochter Lena zu bitten. Er macht sich Sorgen, sie könnte ins Rotlichtmilieu abgerutscht sein.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.07.2026
00:45 - 01:30 Uhr
Auf dem Bild sind drei Frauen in Polizeiuniformen zu sehen, die auf einen Fußballplatz schauen. Die Polizistinnen stehen an einem Fußballtor, hinter dem eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen zum Teil aufgeregt mit geschlossenen Händen den Zaun festhalten. Die Frauen wirken aufmerksam und besorgt. Die Polizistin links hat lockige, dunkle Haare und trägt ein schwarzes Oberteil. Die mittlere Polizistin, die die Hauptposition einnimmt, hat kurze, blonde Haare und schaut zur Seite. Sie trägt eine offizielle Polizeimütze. Die rechte Polizistin hat ebenfalls kurze, blonde Haare und sieht konzentriert aus. Im Hintergrund sind Bäume und Gebäude sichtbar, die auf eine städtische Umgebung hindeuten. Der Himmel ist klar und es scheint sonnig zu sein. Die Kinder und Jugendlichen im Hintergrund sind in verschiedenen Farben gekleidet, und einige haben Spaß, während sie die Polizistinnen betrachten.
Im Bild (v.li.): Claudia Kottal (Leila Mikulov), Kristina Bangert (Helga Rauper), Cornelia Ivancan (Tina Zauner).
Quelle: ORF

Währenddessen versucht Lukas, einen Irren, der sich für einen Engel hält, davon abzuhalten, vom Dach zu springen. In einer Zinshauswohnung wird ein Toter gefunden, der angeblich einen Schatz besaß.

In Romans und Florians Fall ist für hoch gehende Emotionen gesorgt - ein Hund hat ein Kind verletzt, und zwar nicht zum ersten Mal. Andreas schließlich stellt Altan einem Staatsanwalt vor, der ein überregionales Team zur Drogenbekämpfung leitet. Altan soll als Doppelagent in die Organisation seines Cousins Dogan eingeschleust werden.

Besetzung:

Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Matthias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Altan Uslu), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Moosburger), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Sonja Romei (Gloria Michaelis), Deniz Cooper (Efe Uslu), Reinhold Moritz (Vickerl), Verena Altenberger (Chantal), Peter Strauss (Peter Koller), Elmar Drexel (Fritz Ahamer), Coline Atterbury (Lena Ahamer), Magda Kropiunig (Nachbarin)

Buch: Mike Majzen (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Paul Harather

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