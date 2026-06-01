CopStories (6/10) - Nackerpatzl

Im Bild (v.li.): Claudia Kottal (Leila Mikulov), Kristina Bangert (Helga Rauper), Cornelia Ivancan (Tina Zauner).

Quelle: ORF

Währenddessen versucht Lukas, einen Irren, der sich für einen Engel hält, davon abzuhalten, vom Dach zu springen. In einer Zinshauswohnung wird ein Toter gefunden, der angeblich einen Schatz besaß.



In Romans und Florians Fall ist für hoch gehende Emotionen gesorgt - ein Hund hat ein Kind verletzt, und zwar nicht zum ersten Mal. Andreas schließlich stellt Altan einem Staatsanwalt vor, der ein überregionales Team zur Drogenbekämpfung leitet. Altan soll als Doppelagent in die Organisation seines Cousins Dogan eingeschleust werden.