Film
CopStories (6/10) - Nackerpatzl
Ein Bekannter von Matthias kommt auf die Polizeiinspektion, um ihn um Hilfe bei der Suche nach seiner Tochter Lena zu bitten. Er macht sich Sorgen, sie könnte ins Rotlichtmilieu abgerutscht sein.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 03.07.2026
- 00:45 - 01:30 Uhr
Währenddessen versucht Lukas, einen Irren, der sich für einen Engel hält, davon abzuhalten, vom Dach zu springen. In einer Zinshauswohnung wird ein Toter gefunden, der angeblich einen Schatz besaß.
In Romans und Florians Fall ist für hoch gehende Emotionen gesorgt - ein Hund hat ein Kind verletzt, und zwar nicht zum ersten Mal. Andreas schließlich stellt Altan einem Staatsanwalt vor, der ein überregionales Team zur Drogenbekämpfung leitet. Altan soll als Doppelagent in die Organisation seines Cousins Dogan eingeschleust werden.
Besetzung:
Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Matthias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Altan Uslu), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Moosburger), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Sonja Romei (Gloria Michaelis), Deniz Cooper (Efe Uslu), Reinhold Moritz (Vickerl), Verena Altenberger (Chantal), Peter Strauss (Peter Koller), Elmar Drexel (Fritz Ahamer), Coline Atterbury (Lena Ahamer), Magda Kropiunig (Nachbarin)
Buch: Mike Majzen (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Paul Harather