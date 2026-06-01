Film
CopStories (3/10) - Liebesg´schichten
Eberts und Altan müssen den Mord an einem jungen Inder aufklären, während Roman sich um Taxifahrer kümmert, die sich diskriminiert fühlen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.07.2026
- 23:55 - 00:45 Uhr
Matthias bekommt dafür den ungewöhnlichsten Taschendiebstahl seines Berufslebens zur Anzeige.
Florian hat die unangenehme Aufgabe, einer Frau die Nachricht überbringen zu müssen, dass der Mann, gegen den sie ausgesagt hat, jetzt doch unerwartet wieder auf freiem Fuß ist und sich wahrscheinlich rächen will.
Schließlich wird auch noch die Leiche Theos - jenes Dealers, der Altans Bruder Efe das Leben schwer gemacht hat - zwischen Mülltonnen gefunden. Und damit fangen die Probleme erst an.
Besetzung:
Michael Steinocher (Inspektor Sylvester Thaler), David Miesmer (Abteilungsinspektor Florian Fehenberger), Holger Schober (Abteilungsinspektor Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Inspektorin Tina Zauner), Martin Leutgeb (Bezirksinspektor Matthias Gerber), Kristina Bangert (Chefinspektorin Helga Rauper), Johannes Zeiler (Oberst Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Gruppeninspektor Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Abteilungsinspektor Altan Uslu), Claudia Kottal (Bezirksinspektorin Leila Mikulov), Serge Falck (Chefinspektor Lukas Moosburger), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Sylvia Eisenberger (Frau Hartmann), Franz Weichenberger (Taxifahrer Kerschner), Sabine Muhar (Rosa Lindner), David Haderer (Tom Gassner), Stella Butz (Martina), Karin Lischka (Marianne), Wilhelm Iben (Yassir Wassermann), Michael Rast (Staatsanwalt), Maya Henselik (Indira), Murali Perumal (Vater von Indira)
Buch: Guntmar Lasnig (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel, Stan Lapinski)
Regie: Christopher Schier