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Das Bild zeigt zwei Personen in einem Innenraum. Auf der linken Seite steht ein Mann in einer Polizeiuniform mit einem schwarzen Shirt und einer Polizeijacke. Er trägt eine Kappe mit dem Wappen der Polizei und hält ein Foto in der Hand, das eine junge männliche Person zeigt, die ernst schaut. Der Mann hat einen neutralen Gesichtsausdruck. Rechts von ihm steht eine Frau mit lockigem, dunklem Haar. Sie trägt eine schwarze Lederjacke und hat einen ernsten Gesichtsausdruck. Ihr Blick ist direkt auf die Kamera gerichtet. Der Hintergrund des Bildes zeigt einen langen Flur mit Wänden in hellem Farbton, der von einer Deckenbeleuchtung erhellt wird. Die Szene wirkt angespannt, was durch die Körperhaltung der beiden Personen und ihre Ausdrücke verstärkt wird.

Film

CopStories (3/10) - Liebesg´schichten

Eberts und Altan müssen den Mord an einem jungen Inder aufklären, während Roman sich um Taxifahrer kümmert, die sich diskriminiert fühlen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.07.2026
23:55 - 00:45 Uhr
Das Bild zeigt eine enge Gasse, die von hohen, grauen Gebäuden gesäumt wird. Verschiedene Mülltonnen und Kartons sind auf dem Boden verstreut, was auf eine unordentliche Umgebung hinweist. Im Vordergrund steht ein männlicher Charakter mit dunklen Haaren, der in einem schwarzen, glänzenden Jacket und einem grauen T-Shirt gekleidet ist. Er trägt weiße Handschuhe und hat einen ernsten Gesichtsausdruck. Hinter ihm kniet eine weibliche Figur mit lockigem, dunklem Haar, die ebenfalls Handschuhe trägt und sich mit einem Müllsack beschäftigt. Im Hintergrund sind mehrere Personen zu sehen: einige in Polizeiuniform, andere in zivil, die miteinander sprechen. Eine Person trägt einen roten Overall, während eine andere in einer hellen Jacke ist. Die Szene vermittelt eine Atmosphäre der Dringlichkeit und Ermittlungsarbeit, möglicherweise im Zusammenhang mit einem Verbrechen. Die Beleuchtung ist hell, vor allem in der Nähe der Wand, wo eine künstliche Lichtquelle leuchtet.
Claudia Kottal (Bezirksinspektorin Leila Mikulov), Fahri Yardim (Abteilungsinspektor Altan Uslu).
Quelle: ORF

Matthias bekommt dafür den ungewöhnlichsten Taschendiebstahl seines Berufslebens zur Anzeige.

Florian hat die unangenehme Aufgabe, einer Frau die Nachricht überbringen zu müssen, dass der Mann, gegen den sie ausgesagt hat, jetzt doch unerwartet wieder auf freiem Fuß ist und sich wahrscheinlich rächen will.

Schließlich wird auch noch die Leiche Theos - jenes Dealers, der Altans Bruder Efe das Leben schwer gemacht hat - zwischen Mülltonnen gefunden. Und damit fangen die Probleme erst an.

Besetzung:

Michael Steinocher (Inspektor Sylvester Thaler), David Miesmer (Abteilungsinspektor Florian Fehenberger), Holger Schober (Abteilungsinspektor Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Inspektorin Tina Zauner), Martin Leutgeb (Bezirksinspektor Matthias Gerber), Kristina Bangert (Chefinspektorin Helga Rauper), Johannes Zeiler (Oberst Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Gruppeninspektor Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Abteilungsinspektor Altan Uslu), Claudia Kottal (Bezirksinspektorin Leila Mikulov), Serge Falck (Chefinspektor Lukas Moosburger), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Sylvia Eisenberger (Frau Hartmann), Franz Weichenberger (Taxifahrer Kerschner), Sabine Muhar (Rosa Lindner), David Haderer (Tom Gassner), Stella Butz (Martina), Karin Lischka (Marianne), Wilhelm Iben (Yassir Wassermann), Michael Rast (Staatsanwalt), Maya Henselik (Indira), Murali Perumal (Vater von Indira)

Buch: Guntmar Lasnig (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel, Stan Lapinski)
Regie: Christopher Schier

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