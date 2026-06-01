CopStories (3/10) - Liebesg´schichten

Claudia Kottal (Bezirksinspektorin Leila Mikulov), Fahri Yardim (Abteilungsinspektor Altan Uslu).

Quelle: ORF

Matthias bekommt dafür den ungewöhnlichsten Taschendiebstahl seines Berufslebens zur Anzeige.



Florian hat die unangenehme Aufgabe, einer Frau die Nachricht überbringen zu müssen, dass der Mann, gegen den sie ausgesagt hat, jetzt doch unerwartet wieder auf freiem Fuß ist und sich wahrscheinlich rächen will.



Schließlich wird auch noch die Leiche Theos - jenes Dealers, der Altans Bruder Efe das Leben schwer gemacht hat - zwischen Mülltonnen gefunden. Und damit fangen die Probleme erst an.